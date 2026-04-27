OpenAI se libera del pacto de exclusividad en IA con Microsoft: ¿Buscará acuerdos con rivales?

Microsoft y OpenAI han acordado renunciar al derecho exclusivo del gigante del software para vender los modelos de IA de la startup, lo que abre la puerta para que el creador de ChatGPT busque acuerdos con rivales de computación en la nube como Amazon.com.

A cambio de poner fin a esa exclusividad —que impulsó las ventas de la nube de Microsoft en los primeros años del auge de la IA—, el mayor fabricante de software del mundo ya no pagará un porcentaje de los ingresos por los productos de OpenAI que revenda en su nube. Ambas compañías anunciaron el acuerdo revisado en un comunicado conjunto el lunes.

El nuevo pacto busca simplificar una relación compleja que ha sido fundamental para el ascenso de OpenAI y el auge general de la inteligencia artificial. Desde entonces, OpenAI ha buscado acuerdos con múltiples proveedores de servicios en la nube, incluido Amazon, para satisfacer sus crecientes necesidades de computación y desarrollar y distribuir software de IA a un público más amplio.

“La mayor previsibilidad que ofrece el acuerdo modificado refuerza nuestra capacidad conjunta para construir y operar plataformas de IA a gran escala, al tiempo que proporciona a ambas compañías la flexibilidad necesaria para buscar nuevas oportunidades”, declararon OpenAI y Microsoft en su comunicado.

El acuerdo alcanzado el lunes allana el camino para que los modelos de OpenAI aparezcan en Amazon Web Services y otros proveedores de computación en la nube.

Como parte de una inversión anunciada a principios de este año, la filial de Amazon declaró que estaba desarrollando conjuntamente productos con OpenAI que se alojarían en AWS. Microsoft sopesó emprender acciones legales, al considerar que dicha iniciativa casi con toda seguridad infringiría sus derechos exclusivos sobre la propiedad intelectual de OpenAI, según informó el Financial Times el mes pasado.

Microsoft sigue siendo el “proveedor principal de servicios en la nube” de OpenAI, y los nuevos productos de la startup estarán disponibles primero en Azure, la unidad de nube de Microsoft.

Las empresas anunciaron que el porcentaje de participación en los ingresos que OpenAI pagará por las ventas de sus propios productos tendrá un límite máximo. Sin embargo, hasta que alcancen dicho límite —que no se ha revelado—, el acuerdo revisado ofrece mayor certeza de que OpenAI seguirá realizando esos pagos.

Microsoft recibirá una participación en los ingresos de OpenAI hasta 2030, independientemente del progreso que logre la startup en su objetivo de desarrollar inteligencia artificial general: un sistema capaz de igualar las capacidades humanas en diversas tareas. Según el acuerdo anterior, los pagos de participación en los ingresos cesarían si OpenAI alcanzaba ese hito.

Como parte de la reestructuración de OpenAI el año pasado para convertirse en una empresa con fines de lucro, Microsoft obtuvo una participación del 27% en la startup de IA. El gigante del software fue uno de los principales obstáculos en la reestructuración corporativa de OpenAI mientras ambas partes negociaban los complejos términos de su asociación.

La relación de Microsoft con OpenAI estará en el punto de mira esta semana, ya que ambas compañías se enfrentan a Elon Musk en los tribunales. El multimillonario acusa a OpenAI de abandonar sus principios fundacionales al convertirse en una empresa con fines de lucro, a pesar del apoyo multimillonario de Microsoft. Exige una indemnización de hasta 134.000 millones de dólares a OpenAI y Microsoft.

Las acciones de Microsoft cayeron cerca de 1 por ciento al abrir los mercados en Nueva York el lunes. Las de Amazon bajaron menos del 1 por ciento.

«A estas alturas, no creemos que este acuerdo revisado deba sorprender a los inversores», escribieron los analistas de Evercore ISI en una nota a sus clientes el lunes. «Microsoft ha mostrado cada vez más interés en una estrategia multimodelos más amplia, mientras que OpenAI tiene claros incentivos para expandir su distribución a nivel de mercado».