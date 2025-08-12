Musk revive su disputa con OpenAI: Acusa a Apple de bloquear Grok para beneficiar a ChatGPT

ChatGPT de OpenAI encabeza las descargas en la App Store, por delante de Grok, el chatbot de xAI. (Foto: Especial El Financiero)

Elon Musk arremetió contra las prácticas de la tienda de aplicaciones de Apple el lunes por la noche, acusando al fabricante del iPhone de favorecer a OpenAI.

El multimillonario fundador de xAI Holdings, que ahora alberga al equipo de inteligencia artificial Grok y la red social X, afirmó que Apple impide que nadie más que OpenAI alcance la cima de las listas de la App Store, un codiciado foco global para los desarrolladores de apps.

En una publicación en su cuenta de X, Musk preguntó si Apple está “jugando a la política” al no destacar sus productos.

Sus comentarios marcan la mayor pelea que Musk ha iniciado desde su enfrentamiento con el presidente estadounidense Donald Trump en junio, cuando cada uno publicó comentarios despectivos sobre el otro en su propia red social.

Musk añadió que xAI emprenderá acciones legales contra lo que consideró una infracción antimonopolio.

Musk vs. Altman: una rivalidad que ahora incluye a Apple

Apple y OpenAI —cuyo servicio ChatGPT es la app gratuita para iPhone más descargada en Estados Unidos, por delante de Grok en el quinto puesto— colaboran en torno a la IA integrada en los últimos iPhones.

Musk, de 54 años, mantiene una larga disputa con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que se remonta a los desacuerdos que llevaron a su ruptura tras fundar OpenAI juntos.

Altman, de 40 años, respondió a las acusaciones de irregularidades del lunes centrando la atención en cómo Musk gestiona la red X, sugiriendo que la manipula para beneficio propio. “Pero OpenAI se centrará en crear productos excelentes”, añadió Altman en su publicación en X. Al ser consultado sobre el tema, un representante de OpenAI señaló la publicación de Altman.

En su propia declaración, Apple dijo que la App Store “está diseñada para ser justa y libre de prejuicios”.

“Presentamos miles de aplicaciones mediante gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos”, declaró un portavoz en un correo electrónico.

“Nuestro objetivo es ofrecer un acceso seguro a los usuarios y valiosas oportunidades para los desarrolladores, colaborando con otros para aumentar la visibilidad de las aplicaciones en categorías en constante evolución”.