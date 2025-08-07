OpenAI suelta la bestia: llega GPT‑5

OpenAI anunció este jueves el lanzamiento de GPT-5, la nueva versión de su modelo de lenguaje, que ya está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, incluso aquellos que utilizan la versión gratuita.

GPT-5 se convierte en el modelo predeterminado en todas las versiones de ChatGPT y promete una experiencia más rápida, precisa y sofisticada que sus antecesores.

La nueva versión destaca en tareas como código, matemáticas, análisis de datos y salud.

De acuerdo con OpenAI, esta nueva versión reduce significativamente la probabilidad de “alucinaciones” —errores o respuestas inventadas— y ofrece un mejor nivel de redacción, lo que permite generar textos más coherentes y con “mejor gusto”, según explicó Nick Turley, líder del equipo del chatbot.

Una de las innovaciones más destacadas es su capacidad de razonamiento paso a paso, un proceso que desglosa las preguntas complejas antes de ofrecer una respuesta final.

“GPT-5 es la primera vez que realmente se siente como hablar con un experto a nivel doctorado”, aseguró Sam Altman, CEO de OpenAI, durante una presentación oficial.

Sin embargo, solo los suscriptores “Pro” —con un costo de 200 dólares al mes— tendrán acceso ilimitado a la herramienta, mientras que los demás podrán utilizarla con ciertas restricciones

Altman también compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que “GPT-5 es un modelo integrado, lo que significa que ya no hay necesidad de cambiar entre modelos; ahora decide cuándo necesita pensar más profundo o no. Es muy inteligente, intuitivo y rápido”, destacando la capacidad autónoma del sistema para ajustar su nivel de complejidad.

OpenAI también tiene en mente un público más amplio. La compañía afirmó que interactuar con el modelo se siente natural y “más humano”, acercándose cada vez más a una conversación real.

Con este lanzamiento, OpenAI busca consolidar su liderazgo en el sector de la inteligencia artificial, al mismo tiempo que amplía el acceso a herramientas avanzadas que antes estaban limitadas a perfiles especializados o de pago.