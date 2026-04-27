Clima en Nuevo León: Temperaturas altas y cielo medio nublado para el martes 28 de abril

Se esperan temperaturas calurosas para Monterrey y otras ciudades de NL.

Panorama de la Zona Metropolitana de Monterrey. Fuente: Especial.

El clima en Nuevo León para este martes 28 de abril presenta un día caluroso en la Zona Metropolitana de Monterrey, con temperaturas que varían. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica cielo medio nublado en la región, sin probabilidad de lluvias significativas. La onda de calor domina gran parte del territorio nacional.

¿Qué temperaturas habrá hoy en Monterrey y sus municipios?

Para este martes, Monterrey experimentará una máxima de 34.7°C y mínima de 20.0°C. En San Pedro Garza García, los grados estarán entre 19.0°C y 33.7°C. Estas variaciones muestran un día cálido en toda la región metropolitana de Nuevo León.

Guadalupe tendrá temperaturas de 20.0°C a 35.7°C, mientras que Apodaca registrará las más altas, entre 21.3°C y 37.3°C. Los municipios de Apodaca y Guadalupe serán los más calurosos en la zona metropolitana de Nuevo León.

¿Hay probabilidad de lluvias en Nuevo León este martes?

El SMN pronostica cielo medio nublado para toda la zona metropolitana, sin probabilidad de lluvias este martes. Una línea seca sobre el noreste de México interacciona con la corriente en chorro subtropical, lo que podría ocasionar chubascos aislados y rachas de viento fuertes en algunas zonas del estado.

El viento será ligero, con velocidades de 6 km/h en Monterrey y Guadalupe, de 7 km/h en San Pedro Garza García, y de 8 km/h en Apodaca. La humedad se mantendrá en 0% en todas las ciudades, lo que contribuye a la sensación de calor.

¿Cómo estará el clima en la Zona Metropolitana de Monterrey el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 28 de abril: Máxima de 34°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Miércoles 29 de abril: Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Jueves 30 de abril: Máxima de 35°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La onda de calor seguirá en gran parte de México, lo que significa que las temperaturas elevadas se mantendrán en Nuevo León durante la próxima semana. Aunque hay baja probabilidad de lluvia, la línea seca en el noreste podría generar algunos chubascos y rachas de viento.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Nuevo León?

Ante el calor, es importante hidratarse constantemente, beber mucha agua y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y sombrero o gorra para protegerse.

Para quienes realicen actividades al aire libre, es crucial aplicar protector solar y buscar la sombra con frecuencia. También, prestar atención a niños, adultos mayores y mascotas, asegurando que tengan acceso a agua y lugares frescos para evitar golpes de calor.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial y calidad del aire?

Para información detallada y actualizada del clima, consulte los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil de Nuevo León. Es fundamental mantenerse informado sobre la calidad del aire, especialmente en días con altas temperaturas y poca ventilación.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.