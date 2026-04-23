Clima en Nuevo León: Viernes con calor y cielos medio nublados

Así estará el clima para Monterrey el 24 y 25 de abril. (Cuartoscuro)

Vista de la Zona Metropolitana de Monterrey. Fuente: Especial.

El viernes 24 de abril, la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, experimentará un día con altas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica cielo medio nublado y vientos ligeros en la región, con variaciones de calor entre las ciudades.

¿Qué temperaturas habrán hoy en Nuevo León?

En la ciudad de Monterrey, la temperatura mínima será de 17.7°C y la máxima alcanzará los 33.3°C. San Pedro Garza García tendrá valores entre 16.7°C y 32.3°C durante la jornada de hoy.

Guadalupe registrará una mínima de 17.7°C y una máxima de 34.3°C. Apodaca será la ciudad más cálida, con temperaturas que irán de 18.7°C a 36.0°C.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este viernes?

No se esperan lluvias significativas en la Zona Metropolitana de Monterrey este viernes. El cielo estará medio nublado en gran parte de la región. Los vientos serán ligeros, con velocidades entre 6 y 9 km/h.

A pesar de las condiciones generales de cielo medio nublado, no hay alerta de lluvias para la zona metropolitana. Los vientos ligeros predominarán, manteniendo el ambiente seco y cálido durante la jornada de hoy.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Viernes 24 de abril : Máxima de 31°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 31°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 6 km/h. Sábado 25 de abril : Máxima de 35°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 18°C, Cielo despejado, viento de 6 km/h. Domingo 26 de abril: Máxima de 34°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana es de un aumento en las temperaturas máximas, que alcanzarán hasta los 35°C el sábado. Los cielos se despejarán gradualmente, con días soleados y cálidos en la región.

Así estará el clima el 24 de abril de 2026. (Conagua Clima)

Así estará el clima el 25 de abril de 2026. (Conagua Clima)

¿Cómo protegerse del calor en Monterrey?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, bebiendo mucha agua constantemente. Es crucial evitar la exposición directa al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Usar ropa ligera y de colores claros ayuda a mitigar el calor. También es importante aplicar protector solar y buscar la sombra al realizar actividades al aire libre. Proteja a niños y adultos mayores de la exposición solar.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial en Monterrey?

Para el pronóstico extendido y alertas oficiales, se recomienda visitar los sitios web del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil estatal. Mantenerse informado es clave para las actividades diarias. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables en la mayoría de la región.

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