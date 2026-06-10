Impulsa Grupo Lagred con 5 millones de inversión la llegada de Kekala a México

Uno de los principales hitos del proyecto fue el desarrollo de la planta de producción en un tiempo récord de tres meses y 15 días.

La llegada de Kekala a México marca una nueva apuesta de Grupo LAGRED por el desarrollo de marcas con alto potencial de crecimiento en el país. La firma, integrada por Enrique Chargoy, Rodrigo Lozano, Gabriel Gerala y Daniel Márquez, concretó la franquicia maestra de la marca con una inversión superior a los 5 millones de dólares.

El proyecto nació de la visión de Rodrigo Lozano, quien identificó en Kekala una oportunidad para traer a México un concepto internacional con capacidad de expansión nacional, diferenciación de producto y atractivo para nuevos inversionistas. Lograr la alianza con la marca no fue un proceso sencillo; implicó negociación, planeación estratégica y la construcción de una operación capaz de responder al mercado mexicano.

Uno de los principales hitos del proyecto fue el desarrollo de la planta de producción en un tiempo récord de tres meses y 15 días. Esta infraestructura permitió sentar las bases operativas para abastecer el crecimiento de la franquicia en distintos puntos del país.

Durante su evento de lanzamiento, Kekala México vendió 74 sucursales en toda la República Mexicana, un resultado que reflejó el interés de franquiciatarios e inversionistas por sumarse a un modelo de negocio con proyección nacional.

Aunque la estrategia fue impulsada por Grupo LAGRED, la operación en México está liderada por Enrique Chargoy, CEO de Kekala México, quien ha encabezado la ejecución del proyecto, la estructura operativa y el despliegue de la marca en el país.

“Traer una marca tan especial como Kekala a México, significó construir mucho más que una franquicia; implicó desarrollar infraestructura, equipo, procesos y una visión de largo plazo para que la marca pudiera crecer de forma sólida en el mercado mexicano”, señaló Enrique Chargoy, CEO de Kekala México.

Para Grupo LAGRED, la llegada de Kekala representa una apuesta por México, por la generación de empleos y por el fortalecimiento de nuevos modelos de negocio dentro del sector de franquicias. La expansión de la marca busca impactar distintas ciudades del país a través de empleos directos e indirectos, así como nuevas oportunidades para emprendedores locales.

Con esta operación, Grupo LAGRED se posiciona como un grupo empresarial a seguir, especialmente por su capacidad de identificar oportunidades internacionales, adaptarlas al mercado mexicano y construir plataformas de crecimiento con alcance nacional.

Kekala México inicia así su expansión con una narrativa de alto impacto: una inversión superior a 5 millones de dólares, una planta construida en tiempo récord, 74 sucursales vendidas en su lanzamiento y un grupo empresarial detrás que apuesta por el crecimiento de la marca en todo el país.