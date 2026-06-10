¿Planea EU una operación militar contra Cuba? Hegseth afirma que ‘todas las opciones están sobre la mesa’

Pete Hegseth señaló que el futuro de Cuba depende de las decisiones del presidente de EU, Donald Trump.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, respondió este miércoles que “todas las opciones están sobre la mesa” a preguntas de la prensa sobre si el Pentágono planea una operación militar para capturar al presidente Cuba, Miguel Díaz-Canel, como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.

“Tenemos opciones por todos lados”, contestó Hegseth sobre si un operativo de “capturar y matar” a Díaz-Canel es una opción, en declaraciones a los medios durante su visita al Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida.

“En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa”, agregó.

EU mantiene “opciones” militares sobre Cuba: Hegseth

El secretario expresó en Florida que “hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y con justa razón”, que “tienen grandes decisiones que deberían tomar, y algunas veces los líderes toman las decisiones equivocadas cuando están bajo presión”.

Aún así, evadió responder de forma explícita si el Ejército estadounidense planea una operación como la que ejecutó el 3 de enero en Caracas para capturar al entonces gobernante venezolano Maduro, quien ahora está preso en Nueva York acusado de narcoterrorismo.

“Todo lo que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos”, manifestó.

El funcionario reiteró su mensaje a La Habana de “no entrar a un juego en el que esté amenazando a Estados Unidos” tras declarar horas antes, en la Bahía de Guantánamo, que “sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o al territorio estadounidense”.

Pentágono afirma que Cuba depende de decisiones de Trump

Hegseth expresó que “siempre hay un riesgo”, pero matizó que no está hablando de “alguna inteligencia en específico”, cuestionado sobre si Estados Unidos ha detectado que China o Rusia estén armando a Cuba.

El jefe del Pentágono avisó que “lo que pase en el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos”, Donald Trump, y que el Departamento de Guerra “estará preparado y en posición para cualquier contingencia”.

Desde enero, la administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba con un bloqueo petrolero y amenazas del republicano de hacerse con el control de la nación caribeña.

Además, la visita de Hegseth se produce una semana después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros altos cargos del gobierno de La Habana.