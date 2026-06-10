‘Cielito lindo... y blindado’ Ejército restringe espacio aéreo a drones y aeronaves en el Mundial 2026

Las Fuerzas Armadas prohibieron el uso de drones no autorizados durante el desarrollo del Mundial y del Fan Fest.

¡Hasta el cielo estará restringido! El Gobierno de México estableció oficialmente Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (ZVP) en las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, como parte de las medidas de seguridad que se implementarán durante el torneo.

El acuerdo, publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) está vigente del 11 de mayo al 20 de julio de 2026 y contempla restricciones y controles especiales sobre el espacio aéreo en torno a los estadios donde se disputarán los partidos, las zonas de Fan Festival y los principales puntos de celebración masiva.

El acuerdo establece perímetros de vigilancia de hasta 60 millas náuticas (111.12 kilómetros) alrededor de cada sede, además de áreas exclusivas con mayores restricciones donde únicamente podrán operar aeronaves y drones previamente autorizados por las autoridades.

La Defensa informó que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) será la autoridad encargada de coordinar la vigilancia aérea y “podrá activar procedimientos de interceptación en caso de que una aeronave ingrese sin autorización o incumpla los protocolos establecidos”.

Se permiten todo tipo de vuelos que cumplan con los requisitos siguientes:

Contar con plan de vuelo autorizado por la autoridad competente.

Activar código transponder en los modos asignados por la dependencia de control de tránsito aéreo o de la dependencia de control de interceptación según corresponda.

Contar con equipo ADS-B activado.

Establecer comunicación con los Servicios de Tránsito Aéreo dentro de espacio aéreo controlado, como se define en el Anexo 2 Reglamento del Aire del Convenio de Chicago.

Patrullaje por elementos de la Policía capitalina en la periferia del Estadio CDMX, esto a un día previo de la inauguración del Mundial de Fútbol en nuestro país. (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce)

¿Qué zonas abarcará el espacio aéreo restringido?

Las zonas que tendrán mayores restricciones de acuerdo con el documento son:

Estadio Ciudad de México y el Zócalo capitalino

El Estadio Guadalajara y la Plaza de la Liberación, en Jalisco

El Estadio Monterrey y el Parque Fundidora, en Nuevo León

Fan Festival Tajamar, en Cancún, Quintana Roo.

Para ingresar a las áreas de mayor restricción, los operadores de aeronaves deberán haber solicitado una autorización con al menos 48 horas de anticipación ante el CENAVI.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por México como país anfitrión de la Copa Mundial FIFA 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, y buscan garantizar la seguridad del espacio aéreo durante el desarrollo del evento deportivo.