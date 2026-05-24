Tensiones entre La Habana y EU: ¿Qué tan cerca está Cuba del colapso y por qué afectaría a Trump?

A Trump podría no salirle muy bien el plan de derrocar al comunismo en Cuba. (Fotoarte El Financiero/ EFE).

¿El futuro del régimen comunista en Cuba pende de un hilo? Donald Trump ha ido por dos importantes objetivos desde que comenzó el año: Nicolás Maduro e Irán; sin embargo, no ha de dejado de mirar a la isla.

El mandatario estadounidense afirma que tomará el control de Cuba en cuanto termine las acciones militares en Irán.

Como parte de su plan, Trump comenzó los ataques a la isla a través de un bloqueo económico que impide que Cuba se abastezca de combustible.

Tras la captura de Nicolás Maduro, a inicios de este 2026, Venezuela suspendió el suministro de combustible que hacía a la isla. Esto no fue todo: Trump amenazó a países que ayudaban a Cuba con aranceles, por lo que México también dejó de darle petróleo.

Aunque México y Rusia han ayudado a Cuba a través de ayuda humanitaria y con el envío de petróleo, el 13 de mayo el ministro de Energía de Cuba dijo que el país se quedó completamente sin combustible para mantener sus plantas eléctricas en operación.

A todo esto, se suma la reciente imputación contra el expresidente Raúl Castro por el presunto asesinato de tres estadounidenses.

¿Por qué EU aplicó un bloqueo económico a Cuba?

Según el mismo Donald Trump, el bloqueo económico contra la isla tiene el objetivo de forzar un cambio de régimen en Cuba. De no ceder, Estados Unidos seguiría presionando a la Habana; sin embargo, Trump asegura que “Cuba caerá muy pronto”.

Ante este panorama, los líderes cubanos tienen una postura desafiante. “Frente al peor escenario posible, Cuba cuenta con una certeza: cualquier agresión externa será respondida con una resistencia inquebrantable”, escribió en marzo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su perfil de X.

Sobre las presiones de EU, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo "Cuba cuenta con una certeza: cualquier agresión externa será respondida con una resistencia inquebrantable". (EFE).

¿Qué quiere Trump de Cuba?

Todo comenzó en 1999. Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. De inmediato, el militar respaldó al cubano Fidel Castro, muy al estilo de ‘siempre hay que estar juntos’.

Luego, el petróleo entró en escena porque Venezuela se convirtió en el principal proveedor de combustible para Cuba.

La relación siguió vigente tras de la muerte del mandatario en 2013; sin embargo, tras la captura de Maduro, los envíos de combustible y el apoyo político se acabaron para la isla. Trump fue muy claro con sus intenciones: quería el petróleo y que empresarios estadounidenses invirtieran en su país.

También lanzó una amenaza: habrá aranceles para quienes apoyaran a Cuba con suministro de petróleo.

¿Qué tan débil es el régimen comunista en Cuba?

Según Bloomberg, la economía cubana ya estaba debilitada antes de que Trump intensificará la presión, pero ahora se encuentra en ‘caída libre’, junto con la calidad de vida de las personas.

A falta de combustibles para poner en marcha una deteriorada red eléctrica, 10 millones de cubanos han tenido apagones recurrentes. Además, la gasolina es racionada y el turismo ya se ha visto afectado porque el gobierno informó a las aerolíneas que no podrá abastecerlas de combustible.

A ello se suman protestas contra el gobierno. En marzo los manifestantes prendieron fuego a la sede local del Partido Comunista. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitió que las acciones de EU empujan a Cuba al borde una crisis humanitaria.

El presidente ruso, Vladimir Putin, envió un buque con 730 mil barriles de petróleo a finales de marzo, lo que ayudó a reducir los apagones, según admitió el ministro de Energía, Vicente de la O Levy.

De acuerdo con estimaciones, Cuba necesita 100 mill barriles de petróleo. Pero a inicios de abril de nuevo regresaron los apagones y Cuba no ha recibido más apoyo desde entonces, por lo que la tensión es cada vez mayor.

¿Qué otros ‘golpes’ ha dado Trump a Cuba?

El bloqueo económico de EU a Cuba no es reciente, pues este comenzó en la década de los 60 y desde entonces los gobiernos estadounidenses han intentado derrocar el régimen comunista en Cuba.

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, hijo de padres cubanos y nacido en Florida, impulsó el endurecimiento de las sanciones y presionó a países vecinos como Guatemala, Honduras y Jamaica para reducir su dependencia de las misiones médicas cubanas, otra importante fuente de ingresos para La Habana.

A esas medidas se suma que, bajo presión de Washington, Ecuador y Costa Rica rompieron relaciones diplomáticas con Cuba.

Marco Rubio saldría 'ganón' de la caída del régimen comunista en Cuba y por eso ha impulsado varios golpes a la isla. (EFE).

¿Qué gana Marco Rubio si el gobierno cubano colapsa?

Los cubanoestadounidenses representan un poderoso bloque electoral en el sur de Florida y durante años han impulsado la caída del régimen. Si la caída del régimen cubano se concretara, la posición de Marco Rubio como favorito republicano para futuras elecciones se fortalecería

¿Cuáles son los riesgos de la caída del régimen cubano para Trump?

Trump podría ser responsable de un fenómeno contra el que ha luchado: la migración de latinoamericanos a su país.

Desde que inició su administración, el presidente de EU presentó acciones contundentes contra los migrantes, como redadas masivas y centros de detención.

Si el régimen comunista cae, miles de cubanos saldrían directo a Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida, señala un reporte de Bloomberg. Históricamente, las crisis en Cuba han provocado olas migratorias hacia EU, en especial Florida por la cercanía.

“En 1980, más de 125 mil cubanos llegaron a Florida en pocos meses durante el éxodo del Mariel. El actual éxodo, iniciado durante la pandemia de COVID-19 y que ya superó el tamaño del Mariel, no muestra señales de desaceleración”, explica Bloomberg.

El éxodo fue una migración masiva de cubanos que ocurrió cuando el expresidente Fidel Castro abrió el puerto de Mariel, para permitir que cualquier persona que deseara salir de la isla, lo hiciera.

En 1980 Fidel Castro abrió el puerto de Mariel para que miles de cubanos salieran de la isla. (Cuartoscuro).

Tras la pandemia de COVID-19 y desde 2020, La Habana ha perdido más de 2.75 millones de habitantes, según el demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos.

La caída de Cuba también podría propiciar la desestabilización de otros Estados en América Latina, además de sumarle las reacciones de China y Rusia, países que son sus aliados ideológicos.

Tensiones entre Cuba y EU: ¿Qué han negociado?

Tras meses de apagones, el gobierno cubano admitió el 13 de marzo que existen negociaciones con Estados Unidos.

Funcionarios estadounidenses han sostenido conversaciones con diversos representantes cubanos, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Se cree que Rodríguez Castro mantiene estrechos vínculos con GAESA, el enorme conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Además, hace una semana, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó la isla para conversaciones de alto nivel.

Las acciones que ha realizado Cuba para calmar a Trump son:

Liberación de presos políticos,

Permisos a cubanos residentes en el extranjero para invertir y crear empresas locales.

Permisos para que negocios privados importen su combustible para seguir operando.

Con información de Jim Wyss / Bloomberg.