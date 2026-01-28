Se le acaba el petróleo a Cuba: Delcy Rodríguez se compromete con EU a no mandar más barriles

Venezuela es el principal proveedor de petróleo a Cuba. La isla lo utiliza para la producción de electricidad.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, se comprometió con Estados Unidos a cortar el suministro de petróleo a Cuba y a abrir el sector energético venezolano a las empresas estadounidenses.

“Rodríguez es plenamente consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, afirmó Marco Rubio, secretario de Estado, en comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

De acuerdo con Marco Rubio, Venezuela dará acceso preferencial a la producción y a utilizar los ingresos para la compra de productos estadounidenses como afirmó Donald Trump.

Delcy Rodríguez se comprometió a poner fin al suministro de petróleo de Venezuela al régimen cubano y a buscar la reconciliación nacional con los venezolanos en el extranjero, dijo Marco Rubio.

Cuestionado si en el caso de Cuba, la administración de Donald Trump busca un “cambio de régimen, el jefe de la diplomacia estadounidense respondió que sí.

“Creo que nos gustaría ver un cambio de régimen allí. Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a hacer un cambio, pero nos encantaría verlo. No hay duda de que sería muy beneficioso para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, contestó.

México aclara que ‘ayuda humanitaria’ de petróleo a Cuba continúa

Esta semana, Bloomberg publicó que Pemex cerró la llave del petróleo a Cuba al suspender un envío que iba a ser cargado en este mes. El timing de la decisión despertó dudas ya que ocurrió después de críticas de legisladores estadounidenses a los cargamentos de crudo para la isla.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México manda su petróleo más ligero a Cuba por dos vías: En contratos con Petróleos Mexicanos y en paquetes de ayuda humanitaria.

“Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido (los envíos). Eso fue una interpretación posterior (...) La ayuda humanitaria a Cuba continúa porque es ayuda humanitaria, y México siempre ha sido solidario con todo el mundo”, remarcó Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este miércoles 28 de enero.

¿Para qué utiliza Cuba el petróleo de Venezuela?

Cuba usa entre 100 mil y 110 mil barriles de petróleo al día para la producción de energía eléctrica en sus centrales termoeléctricas, explicó Jorge Piñón investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

De acuerdo con el especialista, de ese total Cuba importaba alrededor de 60 mil barriles de crudo diariamente, de los cuales 35 mil provenían del Gobierno de Nicolás Maduro y entre 20 mil y 22 mil de México.

Debido a que al deterioro de las refinerías de la isla, Petróleos Mexicanos manda el mejor ‘crudo’ a Cuba, es decir, las mezclas Istmo y Olmeca, mientras que el Sistema de Refinación Nacional se queda con crudos más difíciles de procesar.

Con información de Héctor Usla