Pemex envía su petróleo a... Dinamarca: 700 mil barriles mexicanos que iban a Cuba ahora van a Europa

El buque Swift Galaxy, con capacidad de más de 700 mil barriles de crudo, que inicialmente salió de México y apuntaba a abastecer de petróleo a Cuba, cambió su ruta y ahora se dirige a Dinamarca, detalló la plataforma VesselFinder, sitio web de seguimiento de buques AIS.

Según el experto cubano de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, resulta inusual la capacidad del buque Swift Galaxy, ya que es muy superior a la de los barcos que Pemex utiliza habitualmente para enviar petróleo a Cuba.

El petrolero permaneció en el puerto mexicano de Pajaritos hasta el 10 de diciembre, cuando zarpó rumbo a Jamaica, luego a Colombia, cruzó el Atlántico hasta Gibraltar y finalmente modificó su destino hacia Skagen, Dinamarca, donde se le espera el 4 de febrero, de acuerdo con la plataforma Vessel Finder y el medio cubano 14ymedio.

El Swift Galaxy, con bandera de Panamá, fue construido en 2003 y navegó originalmente bajo pabellón griego con el nombre Parthenon, denominación que cambió en marzo de 2025. Actualmente se encuentra en el Atlántico Noreste, avanzando a una velocidad de 6.2 nudos, según datos del sistema AIS.

El último petrolero que llegó a Cuba procedente de México fue el Ocean Mariner, el pasado 9 de enero, con 86 mil barriles de crudo, que actualmente procesa la refinería Ñico López de La Habana para abastecer a los servicentros de la capital, detalló 14ymedio.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la suspensión de envío del petróleo de México a Cuba?

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la política energética hacia Cuba al señalar que se trata de decisiones soberanas. “Pemex toma sus decisiones. Y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias petróleo a Cuba tiene que ver con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años”, afirmó.

De acuerdo con datos citados por 14ymedio, México envió a Cuba petróleo por un valor estimado de 556 millones de dólares, aunque sigue sin aclararse quién o cómo se realizó el pago, ni si se trató de un trueque o una donación, esta última opción negada por Pemex.

Ayer informó Bloomberg que Petróleos Mexicanos, que tenía previsto enviar un cargamento este mes, retiró la carga de su calendario. El cargamento debía embarcarse a mediados de enero y habría llegado a Cuba antes de finales de mes, de acuerdo con el calendario original.

Aunque no está claro por qué se suspendió el envío, esta medida se produce en un momento en que la administración del presidente Donald Trump incrementa la presión sobre la isla caribeña.

“NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA, ¡NADA! Les recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, dijo Trump en una publicación una semana después de la captura de Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

Con información de Bloomberg