Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 28 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre la ¿Qué sabemos del chofer del Tren Interoceánico luego de que los peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaran que el exceso de velocidad ocasionó el descarrilamiento.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 28 de enero?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana