Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 28 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria ofrezca más detalles sobre la ¿Qué sabemos del chofer del Tren Interoceánico luego de que los peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaran que el exceso de velocidad ocasionó el descarrilamiento.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 28 de enero?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México, a través de Pemex, dejó de enviar petróleo a Cuba. La mandataria apuntó que se trató de una decisión soberana.
- Claudia Sheinbaum defendió que la imagen que presentó en la mañanera de Ryan Wedding en la antigua sede de la Embajada de EU en México no está hecha con Inteligencia Artificial, y confirmaría que el presunto narcotraficante se decidió entregar de manera voluntaria.
- La presidenta Sheinbaum anunció que solicitó a las autoridades estadounidenses la extradición de personas que presuntamente estarían involucrados en el caso de huachicol fiscal.
- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la decisión de cancelar la entrega de petróleo a Cuba que se tenía contemplado para enero no fue por presiones de otros países, sino que fue una decisión soberana.
- Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, informó que durante 2026 el gobierno planea invertir 11 mil 257 millones de pesos para la adquisición de equipo médico.
- Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó sobre la adquisición de 123 instrumentos destinados al equipamiento de hospitales y unidades de medicina familiar en diferentes puntos del país.
- Martí Batres, director general del Issste, informó que durante 2026 se tiene planeado la construcción de 241 obras importantes, de las cuales 200 consultorios, 10 centros de salud con servicios ampliados, 14 unidades de medicina familiar, 4 clínicas de medicina familiar y 13 unidades hospitalarias.