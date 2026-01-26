¿Se ‘atrinchero’ en el CIDE? Despiden a José Antonio Romero Tellaeche; él se niega a abandonar su puesto

La gestión de José Antonio Romero Tellaeche estuvo marcada por diversas polémicas desde su designación en 2021. Su nombramiento generó protestas entre estudiantes y académicos del CIDE. [Fotografía. Especial]

Se aferra a su puesto a pesar de las polémicas. José Antonio Romero Tellaeche desconoció el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y sostuvo que conserva la titularidad de dicho cargo, luego de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación formalizó el relevo administrativo.

La postura del exdirector se dio a conocer mediante una carta dirigida a las y los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, enviada poco después de que la Secretaría de Ciencia, encabezada por Rosaura Ruiz Gutiérrez, notificó el nombramiento de Ibarra Rojas.

En su comunicado, José Antonio Romero Tellaeche afirmó que la titularidad de la Dirección General no puede concluirse de manera anticipada sin que se actualicen causas legales expresamente previstas en el Estatuto General del CIDE y en la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

El exdirector del CIDE argumentó que cualquier remoción debe ajustarse al principio de legalidad, respetar el debido proceso y garantizar el derecho de audiencia, además de aprobarse en una sesión formal del Órgano de Gobierno.

Romero Tellaeche agregó que la legislación excluye cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico.

“Los supuestos relacionados con el desempeño institucional, la normativa aplicable exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación, cuyo carácter no es político sino especializado, y cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legalmente válido”, señala Romero Tellaech.

Con ese argumento, sostuvo que mantendrá sus atribuciones legales y estatutarias como director del CIDE mientras no se acrediten causas legales ni se cumpla el procedimiento establecido para su remoción.

¿Cómo fue el nombramiento de Lucero Ibarra Rojas como directora interina del CIDE?

La Secretaría de Ciencia emitió este lunes 26 de enero un oficio mediante el cual designó a Lucero Ibarra Rojas como directora general interina del CIDE.

La doctora Ibarra Rojas deberá hacerse cargo de los asuntos de la Dirección General con plenas facultades, hasta que se designe de manera definitiva a la persona titular o se determine un nuevo interinato.

El oficio establece que el nombramiento entra en vigor sin requerir la aceptación del director saliente ni una resolución previa del Órgano de Gobierno del CIDE.

Al respecto, el Sindicato del Personal Académico del CIDE emitió un comunicado en el que reconoce a Lucero Ibarra como directora general interina del centro de investigación.

¿Qué controversias marcaron la gestión de Romero Tellaeche en el CIDE?

La gestión de José Antonio Romero Tellaeche estuvo marcada por diversas polémicas desde su designación en 2021. Su nombramiento generó protestas entre estudiantes y académicos del CIDE, quienes denunciaron irregularidades en el proceso y señalaron una imposición contraria al estatuto de la institución.

CIDE Acádemicos y estudiantes se manifestaron en contra del nombramiento de José Antonio Romero Tellaeche en 2021. (Nación321/Cuartoscuro)

Durante su administración se registraron conflictos laborales, destituciones de personal académico y administrativo, así como acusaciones de un ambiente de confrontación interna. Diversos grupos de la comunidad señalaron falta de diálogo institucional y decisiones unilaterales.

A estas tensiones se sumaron señalamientos por presunto plagio académico, así como denuncias públicas de violencia simbólica y descalificación hacia la participación de mujeres en espacios académicos.

En el caso del presunto plagio, una comisión interna del CIDE revisó los señalamientos y concluyó que existían coincidencias textuales en trabajos académicos de José Antonio Romero Tellaeche. Sin embargo, el órgano colegiado no alcanzó la votación necesaria para imponer una sanción administrativa, por lo que el proceso no derivó en una medida disciplinaria.

Romero Tellaeche también enfrentó críticas por promover acciones legales contra académicas y medios de comunicación tras la difusión de señalamientos públicos en su contra.