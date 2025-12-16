CIDE: ¿Qué le deben a Tellaeche?

La Comisión de Ética del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) encontró plagio en dos artículos firmados por su director, José Antonio Romero Tellaeche. Eso no es nuevo. Lo novedoso es que el directivo demandó a quien denunció la apropiación de ideas ajenas y a quien divulgó esa denuncia, y que, a pesar de que se suponía que se llegó a un acuerdo político en el gobierno federal para que tal demanda cesara, esta sigue.

El 8 de octubre de 2025, Romero Tellaeche, director del CIDE desde agosto de 2021, demandó a la académica Catherine Andrews y al diario El Universal. Ante el juzgado, dijo que pretende el pago de una indemnización por daño moral, “derivado de las expresiones falsas, dolosas y reiteradas, imputándome actos de plagio y violencia laboral, mismas que afectaron mi honor, reputación y prestigio profesional”.

Exige además “que se declare judicialmente la falsedad de las imputaciones realizadas por la demandada Catherine Andrews, al no existir resolución firme o sanción académica alguna que las sustente”.

Que “se condene solidariamente a El Universal” y se ordene “la publicación de una disculpa y una rectificación”. Y, finalmente, “el pago de gastos y costas del juicio”.

En el juzgado en el que se dirime el caso se ha expuesto que varios académicos, entre ellos Andrews, denunciaron a principios de junio de 2022 ante la Comisión de Ética del CIDE a Romero Tellaeche, por violación del numeral 4.1 del Código de Ética por posible plagio en “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018”, publicado en Atlantic Review of Economics (2019), artículo incluido por Romero en su currículum cuando se postuló a la dirección general del CIDE.

Luego, denunciarían un nuevo caso de plagio, ahora en “La herencia del experimento neoliberal”, publicado en El Trimestre Económico (2020).

El 6 de septiembre de 2022, la Comisión de Ética resolvió que “en el caso de ‘Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018’ la comisión encuentra que este contiene tres textos que están copiados literalmente del artículo de Caner Çolak, Selman Tokpunar y Yasmín Uzun… (…) La Comisión considera que en los tres textos citados se presentaron ideas ajenas como propias y no se dio el crédito debido a las fuentes utilizadas, lo que configura un plagio en los términos del artículo 4º, fracción I, del Código de Ética del CIDE.

“En el caso del artículo ‘La herencia del experimento neoliberal’, la comisión encuentra que este contiene 13 párrafos que, en su totalidad o de manera parcial, están copiados y traducidos literalmente (…)”.

En sus puntos resolutivos, la Comisión estableció que “el doctor José Antonio Romero Tellaeche incurrió en una falta de ética en los dos artículos académicos de su autoría presentados por la parte denunciante, misma que consistió en la presentación intencional de ideas ajenas como propias y sin dar el crédito debido a las fuentes utilizadas… Esta comisión concluye que los plagios cometidos por el doctor José Antonio Romero Tellaeche constituyen una falta grave”.

Acusador y acusada coinciden en citar ante el juzgado el fallo de la Comisión de Ética del CIDE del 6 de septiembre. La diferencia es que Romero Tellaeche no dice lo que se resolvió (plagio), sólo señala que la comisión no alcanzó “los votos necesarios para tener efectos jurídicos, por lo que no se impuso sanción alguna”.

La resolución tuvo dos votos a favor y dos abstenciones, “por lo que no reunió los votos aprobatorios para surtir efectos”. ¿Eso quita validez a lo determinado por la Comisión de Ética?

Al conocerse que Romero Tellaeche había demandado a quien ocupaba la secretaría académica del CIDE cuando él fue nombrado, un coro de indignación obligó a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación a intervenir. La prensa dio cuenta en octubre de que el directivo se desistiría de su demanda.

Empero, el jueves pasado vencía el plazo para que Andrews contestara la demanda interpuesta en su contra en el juzgado 24 de lo Civil. Romero se hace el remolón y mantiene una demanda por un plagio que el propio Comité de Ética del CIDE detectó.

Todo es tan inverosímil –un directivo de lo que una vez fue una prestigiada universidad pública con un señalamiento de plagio de su propia institución– que lo único que queda es preguntar: ¿qué le deben a Tellaeche que le mantienen en el cargo?; ¿por qué le toleran este desplante?, ¿la titular de la secretaría de tan pomposo científico nombre tiene realmente poder y mando sobre su sector?, ¿la presidenta científica prefiere a Romero Tellaeche o es cierto que no puede quitarlo porque lo puso YSQ?, ¿al gobierno del “llegamos todas” no le incomoda que se demande a una académica prestigiada?, ¿la presidenta Claudia Sheinbaum está de acuerdo en el intento de censura a El Universal?