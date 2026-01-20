Sheinbaum nombra a Francisco Garduño como director de Centros de Formación para el Trabajo en la SEP

Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ahora forma parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como director general de Centros de Formación para el Trabajo.

Mario Delgado, titular de la SEP, fue quien presentó a Garduño como parte del nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 19 de enero.

Garduño, considerado como un “funcionario ejemplar” por Mario Delgado, tendrá una participación clave en la SEP, ya que su trabajo en los Centros de Formación para el Trabajo tendrá peso en la reforma a la Educación Media Superior, en marcha con el Bachillerato Nacional.

“Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alínea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar“, escribió Mario Delgado en sus redes sociales.

¿Quién es Francisco Garduño?

Nacido el 2 de agosto de 1948, Francisco Garduño Yañéz, según su currículum, es licenciado en Optometría por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como abogado en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Además, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Ciencias Jurídicas.

Su carrera comenzó desde 1972, cuando se convirtió en secretario del comité técnico para la reforma penitenciaria en la Ciudad de México. En ese mismo año también fue asesor jurídico en la Comisión Técnica de Reclusorios y secretario técnico en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación.

En 1973 fue subdirector del Centro de Menores Infractores, y en 1976 se convirtió en subjefe de Unidad y Organización de Métodos.

En 1977, un año después, entró como subdirector de Programación a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde estuvo hasta 1983, cuando llegó a la Secretaría de Pesca.

Ese mismo año entró a Pemex como superintendente general de Personal, y en 1990 dio el salto a la extinta Procuraduría General de la República, como subdirector de juicios federales.

Con la llegada del PRD a la Ciudad de México, Francisco Garduño tomó más relevancia en la capital del país, primero como director general de Gobierno, en 1999, y luego como subsecretario del Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la capital del país, donde estuvo de 2000 a 2002.

En 2002 fue secretario de Seguridad Pública capitalina, pero solo duró dos días, ya que el expresidente Vicente Fox rechazó el nombramiento.

Por ello, en el 2002 se convirtió en secretario de Transporte y Vialidad hasta 2006.

En 2013 volvió a la vida pública como asesor de la Comisión de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la Cámara de Diputados, y entre 2017 y 2018 entró como formó parte de la gestión de la alcaldía Xochimilco.

En el 2018 fue titular de la comisión del cierre del penal de Tres Marías, y finalmente, en 2019, Francisco Garduño fue nombrado comisionado del Instituto Nacional de Migración, donde tuvo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año.

Ahora, Francisco Garduño tendrá un nuevo puesto en la SEP, encabezada por Mario Delgado.