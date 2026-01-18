Sheinbaum anuncia credencial única de salud: ¿Qué es y cómo servirá a derechohabientes del IMSS e ISSSTE?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo del Gobierno es lograr un sistema universal de salud.

El sistema universal de salud está a poco más de un año de implementarse, y la presidenta Claudia Sheinbaum informó el inicio de la credencialización única, con la que sabrás qué clínica te corresponde según donde vives, además de facilitar el acceso a tus expedientes médicos desde cualquier clínica.

“Van a saber a qué clínica les corresponde ir, o a qué centro de salud, a qué hospital. Con esa credencial van a tener su expediente médico, de tal manera que... Si se van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá se comparte el expediente”, explicó Sheinbaum durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 Ignacio Zaragoza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Iztapalapa.

La entrega de credenciales de salud sería el primer paso para la homologación de los tres principales sistemas de Salud, IMSS, IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que cuando esté en marcha, permitirá a todos los mexicanos atenderse en cualquiera de las clínicas según sus necesidades y cercanía.

Además, Sheinbaum explicó que será una ventaja contar con un sistema único de expedientes médicos, sumado a que el Gobierno busca que la mayoría de centros de salud tengan laboratorios y acceso a medicamentos en el IMSS y el ISSSTE para agilizar diagnósticos.

Este trámite no es un programa social, sino que aplica para los 130 millones de mexicanos, así que estas son algunas claves que debes conocer para realizarlo:

¿Cuándo comienza el registro para la credencial de salud y expediente digital único?

La credencialización única de salud comenzará a partir de la segunda mitad de febrero, y se prevé que la primera etapa termine en marzo.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer más detalles relacionados con el registro de los expedientes médicos, así como los grupos de personas que serán los primeros en registrarse para la credencial única de salud.

¿Te podrás atender en el IMSS si eres derechohabiente del ISSSTE? Así será el sistema universal de salud

Claudia Sheinbaum explicó que con la credencial de salud y el registro de expedientes médicos se avanza para la creación de un sistema universal de salud, mismo que incluirá servicios año con año para todos los mexicanos.

“Allá en el 27 (2027) vamos a empezar con algunos servicios, el 2028 otros, 2029 otros y en 2030 servicio universal de salud en el país. Poco a poco lo vamos a ir construyendo”, anunció Sheinbaum.

La mandataria puso como ejemplo que, si eres derechohabiente del ISSSTE te podrás atender en un hospital del IMSS si te queda más cerca. El mismo caso aplica para los beneficiarios del IMSS-Bienestar.

Finalmente, Sheinbaum agregó que para lograr el sistema único de salud se necesita que todos los servicios de salud estén bien, para que no toda la gente elija solo ir a un hospital o alguna clínica.