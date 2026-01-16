Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 16 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 16 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las ‘presiones’ de Donald Trump para que la CIA participe en operativos contra laboratorios de los cárteles en México.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 16 de enero?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.

