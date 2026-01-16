Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 16 de enero de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 16 de enero desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las ‘presiones’ de Donald Trump para que la CIA participe en operativos contra laboratorios de los cárteles en México.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 16 de enero?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que su intención con la reforma electoral sea quitar autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) luego de los comentarios de Pablo Gómez.
- Claudia Sheinbaum descartó una reunión con representantes de la oposición para escuchar sus propuestas o llegar a un consenso de cara a la reforma electoral.
- De cara a que México presente los resultados de las consultas realizadas respecto al T-MEC, Marcelo Ebrard aseguró que hay un consenso entre los diferentes sectores mexicanos para que el tratado comercial trilateral se mantenga.
- El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la inversión de la empresa Pilgrim’s por mil 300 millones de dólares. Se trata de una empresa dedicada a la fabricación de productos de pollo.
- En la conferencia de prensa anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios de Donald Trump respecto a T-MEC, al decir que EU no lo necesitaba.
- A la par, rechazó que hubiera tocado el tema con el presidente Donald Trump sobre la cancelación de visa a los funcionarios de Morena, luego que surgieran nuevos reportes de una supuesta solicitud del gobierno estadounidense para combatir a la corrupción.
- Al ser cuestionada sobre su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, la mandataria dijo que ella no asistirá.Claudia Sheinbaum adelantó que serán Alicia Bárcena y la empresaria Altagracia Gómez quienes representen a México en el evento del 19 al 23 de enero.