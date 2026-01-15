⁠Mamá de Sheinbaum obtiene otro reconocimiento: Annie Pardo recibirá Doctorado Honoris Causa por la UAS

La científica Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria académica y científica.

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) aprobó otorgarle el Doctorado Honoris Causa, su máxima distinción, por sus destacadas aportaciones a la ciencia y su impacto en la formación de generaciones de profesionistas.

El reconocimiento fue avalado por el H. Consejo Universitario de la UAS, a propuesta del rector Jesús Madueña Molina, durante su más reciente sesión. La distinción también será otorgada a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, de acuerdo con información difundida de la institución.

El Doctorado Honoris Causa es un título honorífico que la universidad confiere a personas con méritos excepcionales en campos como la ciencia, el arte, la política y la filantropía, y representa un homenaje a trayectorias con contribuciones significativas a la sociedad y al conocimiento.

En el caso de Annie Pardo, la UAS destacó que su trabajo no solo tiene relevancia nacional, sino reconocimiento internacional, consolidándola como una de las científicas más influyentes de México y del mundo en su especialidad.

¿Por qué la UAS otorga el Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo?

De acuerdo con el dictamen de la Comisión Permanente de Honor y Justicia, la distinción reconoce a Annie Pardo Cemo como una científica de trayectoria sobresaliente, formadora de múltiples generaciones en Biología, Bioquímica e Investigación, además de haber fortalecido la capacidad científica de instituciones mexicanas y latinoamericanas.

La UAS subrayó que su inclusión en listados globales de científicas y científicos más citados y su posición destacada en Biología Molecular confirman que su trabajo compite a nivel internacional, lo que la consolida como una líder científica global.

¿Quién es Annie Pardo Cemo?

Annie Pardo es maestra y doctora en Bioquímica, pionera en Biología Celular y considerada entre el 2% de los mejores científicos del mundo, además de ser la científica más importante de México en Biología Molecular, según el boletín universitario.

Cursó la Licenciatura en Biología, así como la Maestría y el Doctorado en Ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posteriormente, realizó estancias de investigación en institutos de salud y universidades en el extranjero.

Fundó el Laboratorio de Investigación en Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue profesora investigadora de tiempo completo y alcanzó la distinción de profesora emérita, con más de 50 años de trayectoria académica. También fue reconocida como investigadora emérita por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Aportaciones científicas y reconocimientos internacionales

Su especialidad es la biopatología pulmonar, con énfasis en enfermedades fibrosantes crónico-degenerativas como la fibrosis pulmonar. Su producción científica incluye más de 160 artículos arbitrados, 16 capítulos de libro y 28 artículos de docencia y política científica.

Además, coordinó y editó volúmenes especializados en posgrados y fibrosis pulmonar, y promovió la creación de laboratorios de biopatología pulmonar y enfermedades fibrosantes en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Entre sus reconocimientos destaca el Premio Nacional de Ciencia 2022 en el área de físico-matemáticas, su inclusión en la lista del 2 por ciento de científicos más citados del mundo publicada por la Universidad de Stanford y su posición como la científica número uno en Biología Molecular en México en 2025, ubicándose en el lugar 1,163 a nivel global. Ese mismo año recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.