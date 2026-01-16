Llamada entre Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio: ‘México y EU tienen desafíos en seguridad’

Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía. [Fotografía. Cuartoscuro, EFE]

Aunque existe progreso, México y Estados Unidos tienen “desafíos significativos” en materia de seguridad, apunta un comunicado conjunto de ambos gobiernos.

Ayer, Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, conversaron de manera telefónica, por segunda vez en una semana.

La comunicación se da luego de la llamada entre los presidentes de ambos países, la cual apenas duró 15 minutos, como dijo la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ambos secretarios reconocieron que, aun con el progreso alcanzado, subsisten desafíos significativos. Acordaron que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el 23 de enero, debe seguir generando acciones tangibles para fortalecer la cooperación en seguridad con resultados significativos, para contrarrestar a los cárteles y detener el tráfico de fentanilo y de armas en la frontera compartida.

“Acordaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza”, se dijo.

Durante la llamada del domingo, el Departamento de Estado aseguró que Rubio exigió a México “resultados tangibles” en materia de seguridad. Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores se limitó a consignar la conversación.

En el comunicado se agregó que parte de los acuerdos fue convocar a una reunión ministerial de seguridad en Washington para febrero.

El encuentro también sería por el aniversario de esta cooperación. “Los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas”.

Ayer, Sheinbaum comentó que buscaría un encuentro con su homólogo Donald Trump después del 20 de enero, pues a casi un año de que asumió el cargo no han sostenido una reunión bilateral.

En su última conversación, Trump ofreció nuevamente ayuda a México con fuerza militar, pero fue rechazada por la presidenta.