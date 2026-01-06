Juan Ramón de la Fuente tilda de ineficiente el actuar de la ONU por Venezuela

Para Juan Ramón de la Fuente consideró que la ONU incluso está generando condiciones propicias para que se generen movimientos ultraconservadores. [Fotografía. SRE/red social X]

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) está actuando de manera ineficiente frente a las acciones de Estados Unidos en Venezuela, criticó Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, durante el mensaje que emitió en la reunión anual de embajadores y cónsules.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral. Es de la que mejor disponemos. Pero, infortunadamente, hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas se logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional.

“En lugar de haber creado un frente común en defensa del Estado de derecho, la comunidad internacional se encuentra dividida, y hoy proyecta, con más fuerza, desconfianza que solidaridad”.

Al retomar sus funciones, luego de una licencia temporal por problemas de salud, el canciller se pronunció porque el Consejo de Seguridad “actué con mayor determinación” para una solución del caso basada en el derecho internacional.

Consideró que la ONU incluso está generando condiciones propicias para que se generen movimientos ultraconservadores.

El uso de la fuerza, con el caso Venezuela, puso en riesgo la paz y seguridad internacionales, por lo que México mantendrá la defensa de sus principios de política exterior: la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los países, y el respeto, la protección de los derechos humanos, entre otros.

Al cuerpo diplomático advirtió que México enfrentará, a mediano o largo plazo, posibles demandas internacionales, por lo que es necesario cuidar el respeto irrestricto a la soberanía.

“No podemos estar satisfechos; tenemos que dar más, esforzarnos más, prevenir más y proteger mejor”, expresó De la Fuente.

De forma indirecta, respondió a acusaciones que hace el gobierno de Estados Unidos respecto de actuar contra el crimen organizado.

“La narrativa sobre los retos que representa el crimen organizado se queda coja si no dimensionamos el daño que generan las miles de armas de fuego que entran cada año de manera ilegal a nuestro país”.

Durante la reunión, también se reprodujo el posicionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a los hechos de Venezuela, emitido por la mañana en su conferencia.

Los 130 representantes diplomáticos tendrán reuniones hasta el 7 de enero, para el trabajo colaborativo.