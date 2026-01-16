Sismo magnitud 5.3 ‘despierta’ a México: El epicentro otra vez fue en San Marcos, Guerrero

El sismo se registró a las 0:43 horas con epicentro en Guerrero.

Un sismo magnitud 5.3 sacudió México la madrugada de este viernes 16 de enero, cerca de las 0:42 horas. El epicentro fue 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, cerca de la costa.

El Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo en Guerrero tuvo una profundidad de 5 kilómetros, mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a las autoridades a la activación de protocolos.

La alerta presidencial sonó segundos antes que la alerta sísmica en distintas partes del país, y el sismo en la Ciudad de México se percibió como leve.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hasta el momento no se reportan daños por el sismo con epicentro en Guerrero; sin embargo, se mantiene la coordinación con las autoridades para evaluar posibles afectaciones en edificios.

Guerrero descarta daños por sismo magnitud 5.2

Eveyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que tras el sismo comenzó la coordinación con autoridades para vigilar la entidad junto con Protección Civil.

Por el momento se descartaron daños; sin embargo, recordó que la línea 911 está abierta para atender cualquier emergencia.

Protección Civil informó la activación de protocolos de evaluación, así como recorridos de identificación y monitoreo para descartar daños, y aunque no se registran afectaciones, dichos recorridos continuarán en las próximas horas.

Minutos después del sismo no se activó alerta de tsunami en las costas de Guerrero.

Es el segundo sismo considerado como ‘severo’ en lo que va del año, luego del temblor de magnitud 6.5 reportado 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Por ahora, no existe relación entre ambos sismos ocurridos en la brecha de Guerrero.

Las localidades de Guerrero más afectadas por el sismo fueron:

San Marcos.

Tecoanapa.

Acapulco de Juárez.

Las Vigas.

Florencio Villareal.

Ayutla de los Libres.

Juan R. Escudero.

Costa Chica.

Centro.

Costa Grande.

Sismo en Guerrero no afectó en CDMX: Descartan daños y concluyen revisiones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, encabezada por Urzua Venegas, confirmó el fin de los protocolos tras el sismo en Guerrero, y confirmó que no hay daños.

Tras el sobrevuelo de los cóndores, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó daños por el sismo.