Réplicas y daños por sismo de magnitud 6.5 en México EN VIVO: Hay 12 heridos en CDMX

Guerrero es uno de los estados donde se reportaron más afectaciones por el sismo de magnitud 6.5

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro al sur de Guerrero dejó daños en esa entidad y en el Estado de México y la Ciudad de México, de acuerdo con reportes preliminares.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros al sur de la localidad de San Marcos, informó el Servicio Sismológico Nacional, que contabiliza más de 270 réplicas hasta el momento.

El sismo provocó la activación de la alerta sísmica en celulares en la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien evacuó el Salón Tesorería de Palacio Nacional con reporteros.

“¡Uy, está temblando!“, expresó mientras siguió las indicaciones del personal de Protección Civil para evacuar Palacio Nacional.

El Financiero te trae las actualizaciones más importantes sobre el temblor que ‘asustó’ a México este viernes 2 de enero.

CDMX inspecciona edificios por temblor de magnitud 6.5

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital del país, reportó que hay al menos 12 personas lesionadas por el sismo de esta mañana.

La mandataria capitalina dijo que el temblor provocó la caída de cinco postes y cuatro árboles, así como cortes de luz en distintas colonias de la ciudad.

“Se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y 5 casas habitación”, agregó.

Mujer queda herida por caída de vidrios en Tlalnepantla

Cuerpos de emergencia de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Tlalnepantla, informaron que una mujer recibió atención médica tras la caída de vidrios en una cafetería ubicada en el centro comercial Plaza Sentura.

El temblor también provocó una fuga de gas en la avenida Paseo del Ferrocarril y Entrada 81 de la colonia Los Reyes Ixtacala, misma que fue controlada por bomberos.

Autoridades del gobierno de Tlalnepantla en la comunidad de La Cantera realizan revisiones donde antes se han presentado caída de piedras, sin que al momento se reporte nada grave.

Acapulco tiene caída de piedras en avenidas por el sismo

En el municipio de Acapulco, se atendieron al menos 10 reportes de fugas de gas, además de derrumbes de tierra y rocas en la avenida Escénica, Sinfonía del Mar y la Calzada a Pie de la Cuesta.

Las autoridades informaron de derrumbes menores en la Autopista del Sol, a la altura de los kilómetros 343, 335 y 337 con dirección a Cuernavaca.

Entre las afectaciones relevantes en el puerto se registró la caída de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad en la calle Vasco Núñez de Balboa, en inmediaciones del Hospital de Santa Lucía, el cual impactó una ambulancia que se encontraba estacionada en el fraccionamiento Hornos.

Con información de Darío Lagunas y Eulalio Victoria