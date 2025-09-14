Simulacro Nacional 2025: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu celular? Paso a paso para iPhone y Android

El segundo Simulacro Nacional 2025 enviará una alerta a los celulares.

Ahora sí viene lo bueno. Un pozole bien servido, ¿un temblorcito?, Día de Muertos, las vacaciones de diciembre, Navidad y Año Nuevo. En medio de todas ese celebraciones estará el Segundo Simulacro Nacional 2025.

En este segundo simulacro se volverá a poner a prueba la alerta sísmica en celulares, de tal manera que la población esté más preparada en caso de un sismo como el del 19 de septiembre de 2017 o el terremoto del 85.

La alerta sísmica es una herramienta vital para millones de personas que habitan en zonas propensas a terremotos.

Por esa razón es importante saber cómo activar la alerta sísmica en tu celular o verificar si la tienes activa.

¿Qué es la alerta sísmica y cómo funciona?

Se trata de un sistema de alertamiento que avisa a las personas sobre un sismo inminente.

Utiliza tecnología avanzada para detectar movimientos en la tierra, pronosticar su magnitud y, a partir de eso, enviar alertas sonoras en los altavoces del C5 o en celulares, smartwatches, o tabletas antes de que el sismo se sienta.

Este sistema permite a las personas tomar medidas de seguridad, como buscar un lugar seguro o evacuar.

El segundo Simulacro Nacional 2025 se realizará el viernes 19 de septiembre. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Cuartoscuro)

¿Cómo opera la alerta sísmica en los celulares?

Los celulares reciben un mensaje de texto con la alerta sonora y vibración.

Esta función es especialmente útil, ya que las alertas se activan incluso si el celular está en modo silencio o bloqueado.

Pasos para activar la alerta sísmica en iPhone

Si eres usuario de iPhone, sigue estos pasos para activar la alerta sísmica:

Abre la aplicación de Configuración en tu iPhone. Dirígete a Notificaciones. Busca la sección de Alertas Gubernamentales. Activa la opción para recibir alertas de emergencia.

Recuerda que, para que las alertas funcionen, no es necesario descargar ninguna aplicación adicional ni tener saldo o conexión a Internet.

Cómo activar la alerta desde un iPhone.

Pasos para activar la alerta sísmica en Android

Los usuarios de celulares Android también deben confirmar o activar la alerta sísmica en sus celulares. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

Abre la aplicación de Ajustes en tu dispositivo. Ve a Notificaciones. Busca la opción de Ajustes Avanzados. Selecciona Alertas de Emergencia Inalámbricas. Activa la opción que permite recibir alertas de emergencia.

Al igual que en iPhone, no necesitas descargar ninguna aplicación ni tener saldo para recibir las alertas. Asegúrate de que tu dispositivo esté actualizado a la última versión de Android para garantizar que todas las funciones estén disponibles.

Cómo activar las alertas desde un Android.

Importancia de la configuración correcta de la alerta sísmica en celulares

Es crucial que todos los usuarios configuren sus dispositivos para recibir alertas sísmicas. En el primer Simulacro Nacional 2025, se reportó que algunas personas no recibieron las notificaciones debido a que no tenían activadas las alertas inalámbricas. Esto puede ser un problema grave en una situación real, donde cada segundo cuenta.

La alerta sísmica también se activará durante el segundo Simulacro Nacional 2025. (Fotoarte: El Financiero Crédito: Cuartoscuro)

Además de recibir alertas de terremotos, el sistema también está diseñado para enviar notificaciones sobre otros desastres naturales, como huracanes e inundaciones, lo que aumenta su importancia en la preparación para emergencias.

¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2025?

El próximo viernes 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, y se espera que más de 80 millones de celulares en México reciban la alerta sísmica. Este ejercicio es esencial para practicar la respuesta ante un sismo y reforzar la conciencia sobre la importancia de estar preparados.

Durante este simulacro, las alertas se enviarán a todos los dispositivos activos, sin necesidad de saldo o conexión a Internet. Esto incluye un mensaje y un sonido fuerte que se activará incluso si el celular está en silencio o bloqueado.

Si no recibes la alerta durante el simulacro, es posible que debas verificar la configuración de tu dispositivo o llamar al 079 para obtener ayuda.

Consejos adicionales para prepararse ante un sismo

Además de activar la alerta sísmica en tu celular, aquí hay algunos consejos adicionales que puedes seguir para prepararte ante un sismo: