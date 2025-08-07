¿Cómo activar las alertas en el celular para el Segundo Simulacro Nacional 2025?

La alerta masiva llegará el próximo 29 de septiembre con motivo del Segundo Simulacro Nacional 2025. (Foto: Especial)

El gobierno de México anunció este jueves 7 de agosto que para el Segundo Simulacro Nacional 2025 prevé llevar a cabo una prueba de alertamiento a través de un mensaje que llegará a todos los mexicanos y mexicanas el próximo 19 de septiembre.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló que se trata de la primera vez que este ejercicio se hará a nivel nacional, pues en el primer simulacro de 2025 sólo se envió mensaje a las personas en la Ciudad de México.

¿Cuándo se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025?

Velázquez Alzúa detalló que la prueba nacional de alertamiento vía mensaje celular se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 12:00 de la tarde, misma hora que se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025.

“Ese día todas las mexicanas y los mexicanos que cuenten con un teléfono celular recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido”, agregó.

¿Qué es el sistema de alertamiento masivo?

Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Infraestructura Pública Digital de la Agencia de Transformación Digital, explicó que el sistema de alertamiento masivo es una herramienta que permite notificar vía celular, con un SMS o parecido a este, sobre alguna situación de emergencia.

“Es una tecnología ya probada a nivel mundial, es un protocolo conocido como Cell Broadcast que implementan los operadores telefónicos. Nosotros como gobierno únicamente utilizamos esa tecnología”, señaló.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que las compañías celulares, las tres más grandes del país, ya están conectadas al sistema de alertas.

“Ellos son los responsables de distribuirlo a los teléfonos celulares. Nosotros como gobierno no lo distribuimos al celular, lo distribuimos hacia los operadores telefónicos. Ahí es donde tenemos el contacto”, detalló.

¿Cómo activar las alertas para el Segundo Simulacro 2025?

Pérez Hernández indicó que para recibir el mensaje de alerta no es necesario estar conectado a internet o tener saldo en el teléfono móvil, sino que se debe activar las alertas en los teléfonos.

Es necesario tener señal y también funciona si el celular se ha puesto en silencio o si está en llamada.

Explicó que hay dos formas de activar las alertas inalámbricas y depende del tipo de sistema operativo que se tenga en el teléfono: Android o iOs.

El usuario de iOs debe ir a Configuración - Notificaciones y en la parte de hasta abajo, activar las opciones para el alertamiento.

Así puedes activar la alerta por mensaje.

En el caso de Android es muy parecido, es en Ajustes - Notificaciones - Ajustes Avanzadas y Permitir.

En sistema Android es muy parecido.

“Esto puede variar eh dependiendo el fabricante, la versión de sistema operativo, si lo han actualizado o no. Puede haber una pequeña variación, pero en general estos son los pasos que hay que seguir para poder activarlo”, indicó.

Señaló que el sonido que llegará al teléfono se reproducirá aunque se tenga el móvil en silencio y si está bloqueado, el mensaje aparecerá en la pantalla.

¿Qué dirá el mensaje que llegará a los celulares?

La titular de Protección Civil indicó que el mensaje de alertamiento por el Segundo Simulacro Nacional 2025 dirá lo siguiente:

“Esto es un Simulacro. - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema de Alertas del Gobierno de México - Esto un SIMULACRO-

“El alertamiento llegará a más de 80 millones de celulares activos en nuestro país, de manera totalmente gratuita y sin necesidad de estar conectados a internet o tener saldo”, señaló.