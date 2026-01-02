Sismo de magnitud 6.5 en Guerrero: Estos son los daños en el AICM y en el Aeropuerto de Acapulco

El sismo en México provocó daños en el AICM y en el Aeropuerto de Acapulco.

El sismo magnitud 6.5 y sus réplicas de este viernes 2 de enero , con epicentro en San Marcos, Guerrero, ocasionaron daños en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que se encuentra en remodelación ante el Mundial 2026 en México, así como en el Aeropuerto de Acapulco.

Fuentes indicaron a El Financiero sobre los daños registrados en el Aeropuerto de Acapulco, mientras que autoridades federales informaron sobre las afectaciones en el AICM.

Un sismo magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, sacudió a México la mañana de este viernes.

¿Cuáles son los daños por el sismo en México en el AICM?

Según una nota informativa de la autoridad, el AICM tuvo daños como vidrios rotos, que no afectan las operaciones.

“Se reportan daños menores en acabados (vidrios rotos, caída de plafones), sin afectación a la operación ni a los usuarios”, refirió la AFAC esta mañana, tras el sismo que fue perceptible en la Ciudad de México.

El Aeropuerto ‘Benito Juárez’ refirió que en el área operativa y terminales no se identificaron daños a personas ni a las instalaciones al momento, por lo que las operaciones continúan sin contratiempos.

¿Qué daños dejó el sismo en el Aeropuerto de Acapulco?

El aeropuerto de Acapulco presentó daños en la Torre de Control y en el edificio terminal.

“Se reportan daños menores en acabados del edificio terminal comercial (vidrios rotos) sin afectación a la operación ni a los usuarios, así como daños menores en acabados en la Torre de Control (caída de plafón) sin afectación a los trabajadores”, indicó la AFAC.

Así quedó la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco tras el sismo en México de magnitud 6.5 de este 2 de enero. (Especial)

Tras el sismo en México de este viernes, los controladores aéreos que se encontraban en operación durante el temblor reportaron que se encontraban bien, aunque los daños en el plafón de la torre son evidentes.

El aeropuerto de Acapulco es operado por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que había rehabilitado dicha instalación después del paso del huracán ‘Otis’.

Acapulco está en plena recuperación turística. Según la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, el puerto está a punto de alcanzar los niveles previos a la pandemia en ocupación hotelera.

Además, se han rehabilitado las principales vías terrestres que conectan las diferentes zonas de interés del puerto de Acapulco.

Video de la Torre de Control del Aeropuerto de Acapulco SÍ es real

Un video en el que se muestran los daños provocados por el sismo en México en el Aeropuerto de Acapulco fue descalificado por el Gobierno de Guerrero; sin embargo, El Financiero pudo comprobar que sí corresponde a las afectaciones registradas en la Torre de Control esta mañana.

El video muestra el desprendimiento del plafón y daños a otras estructuras de la Torre de Control.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, aseguró que “ese video no es de hoy, es del sismo del 2021. Les pido que no caigamos en las noticias falsas”, durante una transmisión en vivo en la que el secretario de Turismo local, Santos Ramírez, muestra el material audiovisual y lo descalifica.

Sin embargo, El Financiero comprobó que ese video sí corresponde a los daños.

Una fotografía en poder de este diario, tomada tras el sismo de este 2 de enero del 2026, y que muestra la torre de control tras ser arreglada, permite observar tres elementos que coinciden con el material audiovisual señalado como falso por el gobierno de Guerrero, y que confirman que ese video es actual.

El primero es el controlador de tránsito aéreo que porta una camiseta guinda. El segundo, es el termo amarillo con azul que aparece al final del video y que en la fotografía obtenida por El Financiero está presente.

El tercer elemento corresponde al sistema de relojes checadores en la torre de control En el 2021, estos eran biométricos, pero se sustituyeron por una aplicación que es la que aparece en la computadora del material audiovisual y es utilizada actualmente para registrar los horarios de los controladores en servicio.