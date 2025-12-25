AICM ‘se pone veloz’: Lanza licitación para instalar WiFi 7G gratuito para el Mundial 2026

La Ciudad de México se prepara para ser sede del Mundial 2026. Ante este panorama, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez también realiza ajuste y novedades.

Una de ellas es servicio de Wifi gratuito con tecnología 7G para los miles de viajeros que llegarán para ver algún partido. El servicio estarás disponible para las terminales 1 y 2, detalla la licitación publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La licitación LA-13-KDN-013KDN001-N-133-2025 para que haya wifi 7G convoca a proveedores privados de internet, cuyo contrato tendrá vigencia desde el viernes 26 de diciembre, hasta el 30 de noviembre del 2027.

La empresa que gane la licitación deberá diseñar, suministrar, instalar, poner en operación y dar soporte continuo a una infraestructura de Wifi de última generación.

La red de Wifi deberá estar en las salas de espera, de abordaje, áreas de tránsito, zonas comerciales y terminales de autobuses de ambas terminales.

¿Qué es el Wifi 7G?

El Wifi G7 es el sucesor del G6, con alta velocidad y mayor fiabilidad, con una modulación más eficiente y está diseñado para el manejo de realidad virtual y aumentada, juegos en tiempo real y streaming 8K, ya que puede transmitir más datos a la vez.

El rendimiento de este internet es de hasta 4.8 veces más que el Wifi 6 y permite a un dispositivo conectarse a múltiples bandas. Además, mejora el rendimiento en dispositivos y aplicaciones con alta demanda.

Es ideal para conectar gran cantidad de dispositivos sin saturar la red. Desde el 2024 ya hay productos compatibles con el Wifi 7G en el mercado y se espera que llegue masivamente a los dispositivos en 2026.

CDMX rehabilitará canchas de fútbol rumbo al mundial

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que se puso en marcha el proyecto Un Mundial donde la pelota ruede en las canchas, que rehabilitará 300 canchas para que niñas, niños y jóvenes puedan disfrutar de la transformación del espacio público.

“Consideramos que un mundial con sociedad justa es aquel que democratiza el espacio público, por eso vamos a transformar medio millón de metros cuadrados de espacio público de la ciudad para convertirlos en hermosas canchas de futbol. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a hacer. Queremos un mundial donde los trabajos que hagamos reduzcan desigualdades y ponga en el centro a las personas”, expresó.

Las canchas que serán rehabilitadas son las que se encuentran en Coyoacán, en Pedregal de Santa Úrsula; en Álvaro Obregón, en la segunda Ampliación de Presidentes; en Cuajimalpa de Morelos, en la cooperativa Palo Alto, y en La Magdalena Contreras, en el predio Oyamel.