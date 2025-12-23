¿Cuánto le costó a Adidas usar la Piedra del Sol para la playera de la Selección Mexicana del Mundial 2026?

La marca Adidas tramitó el uso de la imagen de la Piedra del Sol, la cual está en las monedas de 10 pesos (Foto: Cuartoscuro).

A inicios de noviembre, la marca alemana Adidas presentó el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, el cual recordó a la utilizada a Francia 98 por contar con una representación de la Piedra del Sol, popular por también estar al frente de las monedas de 10 pesos.

La revelación al público estaba acompañada por una leyenda que aseguraba que la reproducción de la Piedra del Sol estaba autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y se revelaron detalles sobre este proceso.

¿Cuánto pagó Adidas para usar la Piedra del Sol en la playera de la Selección Mexicana?

De acuerdo con una solicitud de información realizada por ESPN en la Plataforma Nacional de Transparencia, la marca alemana pagó $41,265 pesos al gobierno mexicano mediante la Tesorería de la Federación para utilizar la imagen de la Piedra del Sol en la indumentaria deportiva de la Selección Mexicana.

Según más detalles revelados mediante esta respuesta, Adidas adquirió la autorización “para reproducir en versión libre el monumento arqueológico ‘Piedra del Sol’ en prendas deportivas para su comercialización” el 7 de abril del 2025, casi 7 meses previo a la presentación del uniforme.

El INAH asimismo reconoció que esta autorización “no implica la cesión de derechos, ya que estos pertenecen al Estado Mexicano”, y que la marca de ropa deportiva no tuvo acceso ni contacto con la Piedra del Sol para la realización de moldes con el fin de preservar la pieza histórica.

¿Cuánto cuesta la playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

Ya con esta concesión por parte de las autoridades, Adidas lanzó el uniforme que dividió opiniones en redes sociales pero que se inmortalizará como la indumentaria que México usará en su tercer Mundial como local.

“A partir del año pasado, con esta gran alianza que tenemos con Adidas, la Selección Mexicana es Top 3 mundial en asistencia a los estadios. Promediamos 60 mil personas en asistencia. Por si fuera poco, la última playera negra fue una de las más vendidas”, presumió Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol y recientemente nombrado vicepresidente de la Comisión de Competencia Masculinas de Clubes de la FIFA.

A continuación, los precios que tienen las playeras en la tienda oficial de Adidas para México, de entre las cuales, la más barata para hombre cuesta casi 2 mil pesos, $1,900 para mujer, $1,600 para niños y $1,500 para bebés:

Jerseys – Hombre

Jersey local Selección Nacional de México 26 Versión Jugador : $2,999

: $2,999 Jersey local Selección Nacional de México 26 Manga larga (Versión Jugador) : $3,199

: $3,199 Jersey local Selección Nacional de México 26 : $1,999

: $1,999 Jersey local Selección Nacional de México 26 Manga larga: $2,299

Jerseys – Mujer

Jersey local Selección Nacional de México 26 Versión Jugador (mujer) : $2,999

: $2,999 Jersey local Selección Nacional de México 26 (mujer) : $1,999

: $1,999 Jersey local corto Selección Nacional de México 26 (mujer): $1,899

Jerseys – Niños

Jersey local Selección Nacional de México 26 (niños) : $1,699

: $1,699 Jersey local Selección Nacional de México 26 Manga larga (niños) : $1,799

: $1,799 Jersey local Selección Nacional de México 26 Versión Jugador (niños): $2,499

Conjuntos y uniformes – Niños