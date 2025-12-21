Las dudas de Javier Aguirre a 6 meses del Mundial 2026: ¿Qué jugadores le sacan ‘canas verdes’ por lesión?

El entrenador Javier Aguirre hará su próxima convocatoria en marzo de 2026 y hay varios jugadores que están entre la recuperación y el quedar fuera del Mundial 2026 (Foto: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR / CUARTOSCURO.COM).

A menos de 6 meses del Mundial 2026, algunos elementos clave de la Selección Mexicana de Javier Aguirre han presentado lesiones, algunas de ellas de larga duración y que comprometen su participación en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

El arranque de la justa mundialista será el jueves 11 de diciembre con el partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte pero, ¿quiénes tienen su participación condicionada?

Edson Álvarez se perderá partidos en Turquía por lesión

Recientemente, una lesión de Edson Álvarez encendió las alarmas del ‘Tri’, luego de que Domenico Tedesco, entrenador del Fenerbahce, diera a conocer que el ‘Machín’ se perderá al menos los dos próximos partidos.

Tedesco fue cauto en sus declaraciones: “Es demasiado pronto para dar detalles sobre la lesión de Edson. Sin embargo, Edson es un jugador importante. Creo que regresará lo antes posible”, destacó el estratega.

El periodista Yagız Sabuncuoglu, sin embargo, dio esperanzas para los mexicanos y, de acuerdo con su información, podría regresar en enero: “¡Edson Álvarez estará alejado de los campos durante aproximadamente dos semanas!“.

Santi Giménez salió recientemente del quirófano por lesión

El pasado 18 de diciembre, Santi Giménez fue intervenido del tobillo, según informó su entrenador en el AC Milan, Massimiliano Allegri. “Ha seguido una terapia conservadora durante un tiempo y estaba yendo bien, pero el problema en el tobillo se ha recrudecido. Espero recuperarlo lo antes posible", agregó.

El ‘Bebote’ jugó por última vez el 28 de octubre con el Milan y se perdió la última Fecha FIFA con la Selección Mexicana. De acuerdo con Fox Sports México, su tiempo de recuperación es de 6 a 8 semanas y estaría de regreso a finales de febrero y principios de marzo, cuando jugará la Selección vs. Portugal.

El ‘Chino’ Huerta también está fuera de circulación

César Huerta, jugador del Anderlecht, no ve actividad desde octubre cuando, por una pubalgia, tuvo que ser intervenido de la pelvis.

El extremo, exjugador de los Pumas, también se perdió la última convocatoria de Javier Aguirre y fue visto en Monterrey en medio de su recuperación, lo cual encendió rumores sobre una posible llegada a Rayados o Tigres. Se prevé que regrese a la actividad para febrero.

Rodrigo Huescas, el lateral ‘borrado’ del Mundial a menos que ocurra un milagro

Rodrigo Huescas, quien pintaba como la solución a la lateral derecha en la Selección Mexicana, se lesionó el pasado octubre durante un partido de Champions con el Copenhague.

El defensor mexicano sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha, lesión con un largo periodo de recuperación, por la que poco probablemente regresará a la actividad en la presente temporada y que está prácticamente ‘borrado’ por la gravedad de lo ocurrido.

“Miraba con ilusión hacia un Mundial en casa, en México, el próximo verano, si mantenía su gran nivel. Estamos realmente tristes por Rodrigo. Se necesita una gran fortaleza mental para regresar de algo así, y lo apoyaremos en cada paso del camino”, dijo Jacob Neestrup, estratega del equipo danés.

Luis Chávez, el ‘soldado’ que cayó en la Copa Oro

Durante la pasada Copa Oro, el mediocampista del Dinamo Moscú Luis Chávez sufrió "una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha“, según informó la Selección Mexicana.

Se desconoce el tiempo de recuperación exacto que tendrá el exjugador de Pachuca; sin embargo, existe una posibilidad de que se recupere, entre en ritmo de competencia y sea considerado por Javier Aguirre a poco tiempo de la Copa del Mundo.

Jesús Orozco Chiquete, otro jugador que espera una rápida recuperación

Durante la semifinal Tigres vs. Cruz Azul, Jesús Orozco Chiquete, jugador que recientemente había sido reconsiderado para la Selección Mexicana, sufrió una luxación de tobillo con daño en los ligamentos.

De acuerdo con Fox Sports México, la rehabilitación aproximada para este tipo de lesión es de aproximadamente 6 meses, por lo que una recuperación temprana en un calendario del Clausura 2026 muy apretado, y en que los equipos ocuparán muchos jugadores suplentes, de esperanza de ir al Mundial.

¿Cómo está Alexis Vega? El delantero que jugó infiltrado en la final de la Liga MX

Alexis Vega tuvo molestias durante la pasada Liguilla del Apertura 2025, y únicamente jugó la última parte de la final Toluca vs. Tigres gracias a que fue infiltrado, como lo admitió en entrevista posterior.

Vega, quien anotó el penal definitivo ante Nahuel Guzmán, tuvo recaídas durante su proceso de recuperación. Tras los festejos por el título, el jugador reveló videos de su rehabilitación desde el gimnasio e ilusiona con volver pronto a las canchas.