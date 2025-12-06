Tigres vs. Cruz Azul en la semifinal de vuelta de Liga MX 2025 HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el juego?

Tigres vs. Cruz Azul se enfrentan en la semifinal de vuelta en la busca de un boleto a la final del Apertura 2025 de Liga MX. (Foto: Shutterstock/cruzazul/tigres)

Tigres y Cruz Azul se enfrentan en el partido de vuelta en la semifinal del Apertura 2025 de la Liga MX por el pase a la final, donde esperan al ganador de Toluca vs. Rayados de Monterrey.

En el juego de ida los dos equipos empataron a un gol en el marcador, lo cual significa una ligera ventaja para la escuadra felina porque en caso de mantenerse ‘tablas’, quien pasa es el mejor colocado en la tabla de posiciones del certamen regular, es decir, Tigres UANL.

Cruz Azul necesita ganar por una diferencia de 1 gol sin importar el marcador si desea acceder a la fase final del certamen del futbol mexicano.

Cruz Azul necesita ganar el partido vs. Tigres para avanzar a la final del Apertura 2025. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Dónde ver el Tigres vs. Cruz Azul en la semifinal del Apertura 2025 HOY?

La semifinal de vuelta de Tigres vs. Cruz Azul tiene como sede el Estadio Universitario de la UANL, apodado ‘El Volcán’, ubicado en Nuevo León.

El partido se transmite en diferentes sitios tanto de la TV abierta como de manera digital y son los siguientes:

Azteca 7 (TV abierta)

App de Azteca deportes

Página web de Azteca Deportes

Canal 5 (TV abierta)

VIX Premium

Además, puedes consultar las actualizaciones y los momentos destacados del partido en las redes sociales de la Liga MX o en El Financiero Deportes.

¿A qué hora ver Tigres vs. Cruz Azul HOY EN VIVO?

El juego de Tigres UANL vs. Cruz Azul en la liguilla de la Liga MX se lleva a cabo este sábado 6 de diciembre de 2025.

El horario pactado para el silbatazo inicial es a las 9:10 p.m. del tiempo del centro de México.

En caso de empate, Tigres pasa a la final del Apertura 2025 de Liga MX por su posición en el certamen regular. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Qué pasó en el juego de ida de Tigres vs. Cruz Azul en semifinal de Liga MX?

El primer tiempo transcurrió con escasas jugadas de peligro y constantes interrupciones por faltas, aunque el árbitro intentó mantener el partido bajo control sin mostrar muchas tarjetas amarillas.

Para la segunda mitad, el duelo recuperó la intensidad propia de una semifinal. El ritmo se volvió más dinámico, con llegadas en ambas áreas y un ambiente de mayor tensión.

Al minuto 61 llegó el gol que abrió el marcador para Tigres. Ángel Correa aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió con un potente disparo imposible de atajar para Raúl Gudiño.

Cruz Azul reaccionó de inmediato y retomó sus ofensivas. La presión celeste provocó que el defensor felino desviara con la mano un tiro de Ignacio Rivero, acción que el árbitro sancionó como penal.

El encargado de cobrar la pena máxima fue el ‘Toro’ Fernández, quien ejecutó con seguridad y venció a Nahuel Guzmán para colocar el 1-1.

En los minutos finales, ambos equipos generaron opciones claras, pero las intervenciones de los arqueros y algunos disparos desviados evitaron más goles. Con el empate a un tanto, todo se definirá en el partido de vuelta en El Volcán.

¿Cuáles son las semifinales de la Liga MX 2025?

Tigres y Cruz Azul protagonizan una de las llaves de las semifinales de la Liga MX 2025 y la otra está a cargo de Rayados de Monterrey vs. Toluca.

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca se enfrentan a los de Nuevo León este sábado a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México desde ‘La bombonera’.