Horario del Toluca vs. Monterrey HOY: ¿Dónde ver EN VIVO la definición del primer finalista de la Liga MX?

Se define al primer finalista de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Liga MX, Club de Futbol Monterrey, Deportivo Toluca, EFE, Cuartoscuro).

Este sábado, Toluca vs. Monterrey en las semifinales del Apertura 2025 define al primer gran finalista de la Liga MX y acerca o aleja a los ‘Diablos’ de la doceava y a los Rayados de la sexta.

El Monterrey que llega al Estadio Nemesio Diez con ventaja de 1-0, pero enfrente tiene a un rival que históricamente domina la serie y que cerró el torneo como el mejor ataque y la segunda mejor defensa en la tabla de la Liga MX.

Transmisión: ¿Cuándo y dónde VER Toluca vs. Monterrey EN VIVO?

El partido de Vuelta Toluca vs. Monterrey se jugará este sábado 6 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas (CDMX), en el Estadio Nemesio Diez. La transmisión en vivo se podrá ver mediante Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.

Partido: Toluca vs. Monterrey

Toluca vs. Monterrey Instancia: Semifinales - vuelta

Semifinales - vuelta Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025

Sábado 6 de diciembre de 2025 Hora : 19:00 hrs. (CDMX)

: 19:00 hrs. (CDMX) Sede: Estadio Nemesio Diez ‘Bombonera’ de Toluca, Estado de México

¿Cómo llegan Toluca y Monterrey al partido de vuelta de semifinales?

En la ida, Rayados tomó ventaja con el gol de Germán Berterame, quien llegó a 13 anotaciones en Liguilla, consolidándose como uno de los cuatro mejores goleadores del club en fases finales. Monterrey ganó 1-0 en el Estadio BBVA, pero su escenario para la Vuelta no es sencillo.

Según datos de la Liga MX, Monterrey carga con:

Cuatro derrotas consecutivas como visitante en Liguilla .

. En 35 Semifinales donde la ida se decidió por un gol, el local de la vuelta avanzó en 25 .

donde la ida se decidió por un gol, el . Rayados solo llegó a la Final 3 de las 6 veces que ganó la ida en casa.

Esta es su semifinal 24, con balance de 12 avances a la Final y 11 eliminaciones. Su técnico, Domenec Torrent, dirige apenas su segunda semifinal en México. La primera, con San Luis, la perdió.

El Toluca, líder general del torneo, solo ha sido eliminado una vez en semifinales cuando cerró como primer lugar. Los datos que respaldan a los ‘Diablos’:

Tres partidos seguidos sin permitir gol en casa en fase final .

. En ‘La Bombonera’, han recibido a Monterrey 77 veces , con 47 victorias y apenas 7 derrotas .

, con y apenas . Han llegado a 13 finales en 25 apariciones semifinales.

Su técnico, Antonio Mohamed, suma 23 victorias en Liguilla.

Toluca necesita ganar por cualquier marcador para avanzar, pues cuenta con el criterio de posición en la tabla a su favor.

¿Cómo va la otra semifinal Tigres vs. Cruz Azul?

La otra llave llega con la serie empatada. Tigres y Cruz Azul igualaron 1-1 en la ida, con goles de Ángel Correa y Gabriel Fernández. El empate favorece a Tigres, que avanza con igualar en el Volcán por su mejor posición en la tabla. Según datos de la Liga MX:

Tigres solo ha perdido 1 de sus últimos 14 partidos de Liguilla como local.

como local. Es la tercera vez que empatan la ida de semifinales siendo visitantes; en las dos anteriores, llegaron a la Final.

Cruz Azul solo ganó 1 de sus últimos 6 partidos de visita en Liguilla.

en Liguilla. A pesar de ello

, tiene un historial favorable en el Volcán: 4 triunfos en 6 visitas en Liguilla, incluyendo las tres más recientes.

¿Cuándo y dónde ver Tigres vs. Cruz Azul?

El partido de vuelta se jugará este sábado 6 de diciembre, a las 21:10 horas, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Se transmitirá mediante Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX.