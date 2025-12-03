Por adeudo, CMB despoja a Crawford de cinturón que le ganó al ‘Canelo’: ‘No les voy a pagar’, dice el boxeador

El boxeador Terence Crawford se queda sin uno de sus títulos por decisión ejecutiva del CMB (Foto: AP).

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) despojó al peleador Terence Crawford de uno de los cinturones de campeonato que le ganó a Saúi ‘Canelo’ Álvarez el pasado 13 de septiembre. ‘Bud’ reaccionó mediante sus redes sociales luego de que lo oficializara el organismo mediante sus plataformas oficiales.

De acuerdo con un comunicado del CMB, el campeón exunificado del peso supermediano ganó 50 millones de dólares por la pelea contra el ‘Canelo’.

Ante esto, el organismo asegura que “modificó sus reglas para limitar la tarifa de sanción del boxeador a un 0.6% en lugar del 3% que exigen las Reglas y Regulaciones” del CMB.

Terence Crawford le ganó al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en un combate por los títulos de los supermedianos, el sábado 13 de septiembre en Las Vegas (AP Foto/David Becker)

De acuerdo con la explicación esta tarifa estaba destinada para el Fondo de Boxeadores José Sulaimán, el cual dicen que se destina para peleadores en el mundo en necesidad de “ayuda humanitaria”.

“El Fondo ha beneficiado a cientos de boxeadores y sus familias en todo el mundo”, desarrollan. “Recientemente, el Fondo ha asistido a peleadores como Iran Barkley, que lucha contra el cáncer, y al recién fallecido Vanes Martirosyan“.

El CMB reclama que ‘Bud’ Crawford incumplió con el pago de la tarifa durante sus últimas dos peleas: ante Israil Madrimov y Saúl Álvarez. La organización trató de comunicarse con el boxeador, su mánager y su asesor legal sin respuestas concretas y, en consecuencia, tomaron la decisión ejecutiva.

“El CMB no tuvo más opción que actuar, considerando que el campeón Crawford había recibido amplia notificación y múltiples oportunidades para abordar y resolver la situación”, sentencia la nota de prensa del organismo.

‘No les voy a pagar’: Crawford reacciona ante despojo de su título

Tras oficializarse la decisión del CMB, Terence Crawford, quien piensa en el retiro, apareció mediante sus redes sociales para hablar sobre el tema y su postura fue clara: no considera cubrir la cuota que le pide el Consejo.

“No les voy a pagar una mier...”, expresó con mención para el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán. “¿Qué los hace mejores que los demás organismos reguladores (...), que la OMB, la FIB o la AMB?“, desafió.

Según explicó el estadounidense, los otros tres reguladores aceptaron su tarifa: “Ustedes, el CMB, se creen mejores que todos... quieren que les pague más que a los demás organismos reguladores porque se sienten superiores a ellos”, reprochó.

Crawford es el único campeón unificado de tres divisiones diferentes en la era de los tres cinturos.

Excinturón del ‘Canelo’ queda vacante: ¿Quién pelearán por el campeonato mundial de los supermedianos?

Luego de quedar vacante, el CMB ordenó la pelea Hamzah Sheeraz vs. Christian Mbilli para definir al nuevo campeón mundial de los supermedianos de la organización.

Según Boxrec, Sheeraz, británico de 26 años, tiene 22 victorias (18 nocauts), 1 derrota y 1 empate, el cual fue precisamente por el título del CMB ante Carlos Adames en febrero pasado. En su última pelea, derrotó a Edgar Berlanga, exrival del ‘Canelo’ que lo retó por el título unificado de los supermedianos.

Mbilli, francés nacido en Camerún con 30 años en la actualidad, nunca ha perdido: tiene 29 victorias (24 nocauts) y un empate, precisamente en su choque anterior ante el guatemalteco Lester Martinez.