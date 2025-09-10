¿Quién es Terence Crawford, rival de ‘Canelo’ que sobrevivió a un balazo en la cabeza?

'Bud' Crawford, rival de Canelo, sobrevivió a un tiro que pudo ser mortal y, desde entonces, se propuso ser mejor (Foto: EFE/ Octavio Guzmán).

Terence ‘Bud’ Crawford a sus 37 años presume un récord invicto de 41 victorias (31 por nocauts) y haber sido campeón indiscutido de dos divisiones; pero no está tranquilo con ello y desafía al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez para buscar la misma proeza en el peso supermediano.

Aunque ya hizo historia y es considerado uno de los mejores ‘libra por libra’, se presenta en Las Vegas el próximo sábado, con una dura historia que incluye haber sobrevivido a la violencia familiar y un impacto de bala que pudo ser mortal.

La dura historia de Terence Crawford: Sobreviviente de un ataque armado

Terence Allan Crawford nace el 28 de septiembre de 1987 en Omaha, Nebraska. Crece en un entorno marcado por la violencia: con un padre ausente y una madre golpeadora, pero encuentra en el boxeo una vía para forjar disciplina y carácter con tan solo 7 años.

“Me pegaba con un cinturón, un juguete, un palo, un cable de extensión, una rama… lo que fuera”, dice en un testimonio que recoge Talk Sports. “Le dije: ‘Ya no me vas a pegar más’”, relata sobre sus apenas 12 años.

Brian McIntyre ve una gran oportunidad en Crawford, quien debuta como profesional el 14 de marzo de 2008 con un nocaut en el primer asalto ante un también joven pugilista llamado Brian Cummings, según BoxRec.

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el estadounidense Terence Crawford chocan en un combate en Las Vegas. (Foto: EFE/ Octavio Guzmán).

Pero las cosas cambian poco después. El 30 de agosto del mismo año, con un llamativo récord profesional de 4-0, Crawford asiste a un juego de dados callejero. Mientras contaba el dinero en au automóvil, es atacado con un arma de fuego. Una de las balas, entra por la ventanilla trasera de su Ford Cutlass 1986.

El disparo, que pudo ser mortal, le impactó en la cabeza pero no perfora sino que rebota en su cráneo y, aunque sangraba mucho, logra conducir por su propia cuenta hasta un hospital en donde lo atienden. “Tuve suerte de seguir con vida”, reconoce años después.

Ese día, algo cambió para Crawford y se planteó dejar la mala vida a un lado para concentrarse en su carrera y su familia. El estadounidense conquista campeonatos mundiales en tres divisiones distintas: ligero, superligero y wélter.

Además, el boxeador estadounidense hace historia al convertirse en campeón indiscutido en dos categorías diferentes, un logro inédito en la era de los cuatro cinturones (CMB, OMB, AMB y FIB). Hoy, busca escribir otro capítulo: ser el primero en alcanzar un tercer reinado, ahora como el monarca de los supermedianos, lo cual ostenta el ‘Canelo’ Álvarez.

Aunque lo intentó, la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Crawford no va por TV abierta en México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutetrstock, EFE).

El 13 de septiembre sube dos divisiones para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Crawford reconoce que es el mayor reto de su carrera, pero también la oportunidad de cimentar su legado. Canelo defiende su corona indiscutida de las 168 libras frente a un rival más ligero, pero con técnica, valentía y confianza de sobra.

Estadísticas clave de Terence Crawford

Récord profesional: 41-0 (31 KOs)

41-0 (31 KOs) Títulos mundiales: ligero OMB, superligero indiscutido, wélter indiscutido

ligero OMB, superligero indiscutido, wélter indiscutido Clasificación: considerado entre los mejores libra por libra del mundo

¿Cuándo y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford?

Crawford reta a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el próximo sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium en Las Vegas, en la búsqueda de quitarle sus cinturones como campeón del peso supermediano.