Primera fase de boletos para el Mundial 2026 HOY: A qué hora empieza y fechas clave tras registro

¡No te quedes fuera! Conoce horarios y calendario de fechas clave para la compra de boletos para el Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shuttertsock, fifa.com).

La primera fase de preventa de boletos para el Mundial 2026 inicia este miércoles y marca el arranque de la carrera para asegurar un asiento en el torneo de la FIFA más grande de la historia.

El evento, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, promete romper récords de asistencia con 104 partidos y 48 selecciones en competencia.

A continuación, te presentamos cómo funciona la preventa, qué necesitas para registrarte, precios, tipos de boletos disponibles y las siguientes fases de venta, en caso de que no alcances en esta ocasión.

Se abre el registro de interés para la preventa de boletos del Mundial 2026 y aquí te decimos todo lo que debes saber (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

¿A qué hora empieza el registro para la preventa de boletos para el Mundial 2026?

La primera fase de preventa para boletos del Mundial de futbol arranca este miércoles 10 de septiembre a las 09:00 horas (tiempo del centro de México) con un registro de interés para comprar boletos y es exclusiva para tarjetahabientes Visa.

El registro estará disponible hasta el próximo viernes 19 de septiembre a la misma hora (9:00 am, CDMX). Quienes completen este interés en la compra de boletos entrarán en un sorteo.

En este periodo de tiempo (10 a 19 de septiembre), los aficionados deben registrarse mediante el sitio web FIFA.com/boletos con su FIFA ID, el cual pueden crear previamente con un correo electrónico activo, nombre, apellido, país de residencia, género, fecha de nacimiento, idioma preferido y aceptar los términos y condiciones.

En la primera fase, sólo las tarjetas Visa participan en la preventa de boletos para el Mundial 2026. (Foto: Shutterstock)

Los ganadores del sorteo recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre con la fecha y hora asignada para comprar, única en que podrán ingresar para completar su compra. La venta directa para los seleccionados comenzará el 1 de octubre.

Las cuentas oficiales de las sedes recomiendan tener lista la tarjeta Visa para pagar a tiempo, pues los seleccionados tendrán una ventana muy corta para concretar su transacción y, en caso de no cumplir, perderán su sitio. Durante las ventanas de compra, las entradas estarán sujetas a disponibilidad, ante lo que dejan en claro que ser seleccionado no garantiza que puedas conseguir la entrada que deseas.

¿Cuánto costarán los boletos para el Mundial de 2026?

La FIFA confirmó que los precios varían según la fase y el partido. Los costos iniciales para la fase de grupos arrancan en 60 dólares (1,120 pesos mexicanos), y los asientos más caros para la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York ascienden a los 6,730 dólares (125,500 pesos).

Ésta será la primera ocasión en la que usarán los precios dinámicos en un Mundial de selecciones; es decir, se ajustarán de acuerdo con la demanda. En el pasado Mundial de Clubes 2025, se rebajaron hasta en 84% los precios.

Los boletos para el Mundial de 2026 tendrán un precio que parte desde los 60 dólares (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

¿Cuáles son los tipos de boletos disponibles para el Mundial?

Durante la preventa, los aficionados podrán elegir entre distintas modalidades de boletos:

Boletos individuales : acceso a partidos específicos.

: acceso a partidos específicos. Boletos por sede : para todos los encuentros en un mismo estadio.

: para todos los encuentros en un mismo estadio. Boletos por equipo : seguir a una selección en distintas fases.

: seguir a una selección en distintas fases. Hospitality VIP: experiencias exclusivas desde $32,980 MXN para un solo partido.

Se abre el registro de interés para la preventa de boletos del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

¿Cuáles son las siguientes fases de venta?

La preventa Visa es solo el inicio. La FIFA anunció más etapas de venta de boletos:

Segunda fase : del 27 al 31 de octubre de 2025 , con sorteo abierto al público general con selección aleatoria.

: del , con sorteo abierto al público general con selección aleatoria. Tercera fase : tras el sorteo del Mundial, el 5 de diciembre de 2025 , con boletos para partidos ya definidos, igualmente con selección aleatoria.

: tras el sorteo del Mundial, el , con boletos para partidos ya definidos, igualmente con selección aleatoria. En 2026, los boletos restantes serán vendidos hasta el 18 de julio, un día antes de la gran final.

Además, considera que la FIFA lanzará una plataforma oficial de reventa en México y otros países para intercambiar boletos de manera segura.