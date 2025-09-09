¿Qué tarjetas participan en la primera preventa del Mundial 2026?

Estos son los detalles de las tarjetas que participan en la preventa de boletos para el Mundial 2026. (Foto: Shutterstock)

¡Cada vez más cerca del sueño mundialista! La preventa de boletos para el Mundial 2026 solicita distintos requisitos como el FIFA ID y contar con determinado tipo de tarjeta para comprar los tickets y asistir a uno (o más) de los partidos de la Copa del Mundo.

La primera etapa para tener una oportunidad de adquirir las entradas para los juegos del Mundial 2026, donde por primera vez clasificaron 48 selecciones, comienza el 10 de septiembre de 2025.

El Estadio Banorte albergará 5 partidos del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo acceder a la primera preventa de boletos para el Mundial 2026?

A poco menos de un año del inicio del Mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, los aficionados están cerca de buscar un asiento en alguno de los recintos donde se juegan los partidos del torneo, incluido el Estadio Azteca (antes Banorte).

Pero primero, deben registrarse en un sorteo para acceder a la primera fase de venta de los boletos, la cual comienza el 10 de septiembre y finaliza el 19 de septiembre.

Para el sorteo, requieres de un FIFA ID, que se solicita en la página fifa.com/es/tickets, donde pide llenar un formulario para obtener un código en tu correo electrónico.

Con este código debes ingresar y registrarte a partir de las 11:00 a.m. y esperar a ser seleccionado, respuesta que se emite el 29 de septiembre, de manera aleatoria, momento en el cual se les asigna fecha y horario a los afortunados para comprar sus tickets, pero no se asegura la adquisición ni la disponibilidad, informó la FIFA.

Sin embargo, como requisito también requieres de una tarjeta VISA, sin importar el banco al que pertenezca.

Frank Cooper, director de Marketing de Visa, confirmó esta venta anticipada para los tarjetahabientes que cumplan los requisitos: “Como socio exclusivo de pagos de la FIFA, Visa garantiza un proceso rápido, confiable y seguro para millones de fanáticos”.

Las tarjetas que acepta la plataforma para el registro son:

Visa Classic

Visa Gold

Visa Platinum

Visa Signature

Visa Infinite

Cabe resaltar que no se precisó si se podía concretar la compra con tarjetas de débito o únicamente con una de crédito.

En caso de resultar seleccionado, el acceso para la compra de boletos para los partidos individuales (cualquiera de los 104 encuentros del Mundial 2026) es el 1 de octubre, con una asignación de horarios que se establece en el correo del beneficiado.

El sorteo no requiere de un pago para participar y solo está disponible para mayores de 18 años.

La Selección Mexicana participa en el partido inaugural del Mundial 2026. (Foto: Mexsport) (Mexsport)

¿Cuánto cuesta un boleto para el Mundial 2026?

En esta fase inicial, se ofrecerán entradas desde 60 USD (aproximadamente $1,200 MXN) para la fase de grupos. En caso de querer un ticket para la final del torneo, los precios se elevan hasta los 6 mil 730 dólares (alrededor de $125,000 MXN).

Actualmente, ya puedes adquirir los boletos Hospitality para el Mundial 2026, disponibles en la página oficial de la FIFA, los cuales empiezan desde los casi $33,000 MXN.

Partido único ($32,980 MXN) : Incluye boleto para cualquier juego de fase de grupos donde no participe ninguna de las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos) o uno de los cuartos de final, cuál sea, acceso a Pabellón de la FIFA y amenidades VIP.

: Incluye boleto para cualquier juego de fase de grupos donde no participe ninguna de las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos) o uno de los cuartos de final, cuál sea, acceso a Pabellón de la FIFA y amenidades VIP. Paquete “Sigue a tu equipo” ($130,950 MXN) : 3 partidos de la fase de grupos de una selección y uno más de dieciseisavos de final (no disponible para las selecciones anfitrionas).

: 3 partidos de la fase de grupos de una selección y uno más de dieciseisavos de final (no disponible para las selecciones anfitrionas). Serie Venue ($142,400 MXN): De 4 a 9 partidos, al depender la sede, más los beneficios anteriores.

¿Cuándo puedo comprar boletos para el Mundial 2026?

Si no fuiste seleccionado en la preventa para los partidos de la Copa del Mundo, puedes adqurir boletos para el Mundial 2026 en la segunda fase, del 27 al 31 de octubre de 2025, con otro sorteo por selección aleatoria, los resultados se comparten en noviembre y diciembre.

La tercera fase es luego del sorteo de los grupos del torneo de futbol, en diciembre de 2025, pero solo se habilitan para partidos específicos. Finalmente, cercano a la inauguración, se venden los boletos restantes.