¿Quieres ir al Mundial de 2026? Esto debes saber sobre la preventa de boletos: Fechas, registros y más

Se abre el registro de interés para la preventa de boletos del Mundial 2026 y aquí te decimos todo lo que debes saber (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FIFA).

La FIFA abrió la puerta al sueño de millones de aficionados: la preventa de boletos para el Mundial 2026. El proceso marca el inicio de la carrera por un asiento en el torneo de futbol más grande de la historia, que reunirá a 48 selecciones con 104 partidos en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Conoce, a continuación, las fechas clave, fases de venta, precios aproximados por las tarifas dinámicas, registro y consejos para no quedarte sin tu lugar en la Copa del Mundo de la FIFA en 2026.

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para el Mundial 2026?

La primera fase de la preventa para boletos del Mundial 2026 arranca el 10 de septiembre y termina el 19 de septiembre.

En esta etapa, solo podrán participar los tarjetahabientes Visa, quienes deben registrarse en la plataforma FIFA ID y entrar a un sorteo.

Los seleccionados recibirán la confirmación el 29 de septiembre, junto con una fecha y hora específicas para acceder a la compra a partir del 1 de octubre.

Si quieres ser de los primeros en comprar tus boletos para la Copa del Mundo de la FIFA, deberás cumplir con algunos requisitos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Cómo registrarse para la preventa de boletos del Mundial 2026: Paso a paso

El registro oficial se realiza únicamente en FIFA.com/tickets. Debes seguir estos simples pasos:

Crea tu cuenta FIFA ID. Registra tu interés entre el 10 y 19 de septiembre. Si resultas elegido en el sorteo, recibirás un correo el 29 de septiembre con tu fecha y hora de compra, único en el que podrás acceder a realizar tus compras.

Cada aficionado podrá solicitar hasta 4 boletos por partido y un máximo de 40 en todo el torneo.

Consejos para asegurar tus boletos para el Mundial de 2026

Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo, dio algunas palabras relacionadas con la venta de boletos: “Consigue tus entradas temprano, porque cualquier cosa podría pasar”, sentencia.

Ante esto, te dejamos con algunos consejos que te podrían ser de utilidad para la venta de boletos:

Regístrate a tiempo: No esperes al último día para crear tu FIFA ID.

No esperes al último día para crear tu FIFA ID. Ten lista tu tarjeta Visa: La preventa inicial solo acepta este método de pago. Verifica que tenga buenos fondos disponibles.

La preventa inicial solo acepta este método de pago. Verifica que tenga buenos fondos disponibles. Sé flexible: Considera varias sedes o partidos para aumentar tus posibilidades, ya que algunos partidos serán mucho más demandados que otros.

Considera varias sedes o partidos para aumentar tus posibilidades, ya que algunos partidos serán mucho más demandados que otros. No te confíes del sorteo: Ser seleccionado no asegura disponibilidad inmediata.

Los boletos para el Mundial de 2026 tendrán un precio que parte desde los 60 dólares (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

¿No conseguiste boletos? Éstas serán las otras fases de venta de boletos para el Mundial 2026

La venta de entradas estará dividida en varias etapas; así es como las reporta la agencia AP:

Primera fase (10 al 19 de septiembre): Sorteo exclusivo para tarjetahabientes Visa.

Sorteo exclusivo para tarjetahabientes Visa. Segunda fase (27 al 31 de octubre): Sorteo anticipado, con resultados en noviembre y diciembre.

Sorteo anticipado, con resultados en noviembre y diciembre. Tercera fase (tras el sorteo del Mundial el 5 de diciembre en Washington D.C.): Sorteo general cuando ya se conozcan los emparejamientos.

Sorteo general cuando ya se conozcan los emparejamientos. Cuarta fase (cercana al inicio del torneo): Venta de boletos restantes por orden de llegada.

¿Cuáles son los precios de los boletos para el Mundial 2026?

La FIFA anunció en un comunicado que el costo de las entradas será dinámico y dependerá de la demanda. Los precios base van desde los $60 dólares USD (unos $1,120 pesos MXN) para la fase de grupos y hasta $6,730 USD ($125,500 MXN) para el boleto más caro en la gran final en el MetLife Stadium de nueva York.

El director de Entradas y Hospitalidad de FIFA, Falk Eller, explicó que este modelo busca “optimizar ingresos y maximizar la asistencia”. En la práctica, los precios podrán subir o incluso bajar dependiendo de la demanda, como ocurrió en el Mundial de Clubes 2023, donde algunos boletos llegaron a rebajarse más del 80% de su precio original por la baja demanda en determinados partidos.

Con información de EFE y AP