Liga MX Femenil EN VIVO: ¿Dónde ver HOY los partidos de la jornada 10 en el Apertura 2025?

La Liga MX Femenil enfrenta su jornada 10 del Apertura 2025 con partidos como el clásico regio.

La Liga MX Femenil vive un momento crucial con la Jornada 10 del Apertura 2025, que se disputa del 5 al 8 de septiembre. Cada encuentro representa una oportunidad clave para que los equipos aseguren su lugar en la parte alta de la tabla, donde la pelea por la clasificación a la Liguilla se encuentra más intensa que nunca.

Con choques que generan expectación en todas las plazas, los aficionados disfrutan de un calendario del Apertura 2025 que combina rivalidades históricas y partidos con sabor a final.

El Clásico Regio entre Tigres y Rayadas sobresale como el duelo más esperado del fin de semana, pero no es el único que podría mover la clasificación.

La tabla general antes del arranque coloca al América Femenil como líder con 24 puntos, seguido muy de cerca por Tigres con 22 y Pachuca con 20. Sin embargo, la lucha por los lugares de Liguilla se mantiene abierta, con equipos como Chivas, León y Juárez intentando recuperar terreno para no quedarse atrás.

Horarios y partidos de la Jornada 10 Liga MX Femenil: ¿Quién juega HOY y a qué hora?

La décima fecha del Apertura 2025 presenta un calendario lleno de acción, con juegos repartidos entre viernes y lunes. Aquí los horarios confirmados para los partidos de HOY viernes:

Atlas vs. Querétaro

Horario: 19:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: ND

El Atlas recibe a Querétaro en un partido vital para ambos, pues se encuentran en la parte baja de la tabla. Las rojinegras buscan aprovechar su localía para sumar puntos que les permitan escalar posiciones, mientras que las queretanas necesitan cortar su racha negativa y salir del fondo de la clasificación.

León vs. Chivas

Horario: 19:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: ND

El choque entre León y Guadalajara promete ser intenso. León se mantiene en zona media y quiere consolidarse entre los primeros ocho, mientras que Chivas atraviesa un momento irregular y necesita ganar para mantenerse en la pelea por la Liguilla.

Juárez vs. Pachuca

Horario: 21:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: ND

Juárez recibe a Pachuca de Charlyn Corral en un partido que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos. Las Bravas buscan afianzarse en puestos de clasificación, mientras que las Tuzas llegan como favoritas gracias a su ataque explosivo y su posición en la parte alta de la tabla.

Mazatlán vs. Cruz Azul

Horario: 21:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: ND

Mazatlán, último lugar de la tabla, enfrenta a una ‘Máquina’ del Cruz Azul que intenta recuperar terreno tras un arranque irregular. Las cementeras saben que no pueden dejar escapar puntos frente a un rival en crisis si quieren soñar con la Liguilla.

Calendario de la jornada 10: ¿Qué partidos de la Liga MX Femenil se juegan el fin de semana?

Después de estos partidos, todavía queda mucha acción de futbol mexicano femenil con estos otros encuentros programados para el fin de semana.

Los aficionados de la Liga MX seguir todos los partidos a través de las diferentes plataformas oficiales de transmisión. Cada encuentro representa más que tres puntos: son pruebas de carácter que definirán el rumbo de la competencia.

Pumas vs. Toluca

Fecha: sábado 6 de septiembre

Horario: 12:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX y YouTube

Pumas y Toluca protagonizan uno de los partidos más atractivos de la jornada. Ambos están entre los primeros lugares y llegan en buena forma, lo que promete un duelo equilibrado y con impacto directo en la clasificación general.

América vs. Atlético de San Luis

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 12:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Ver por ViX y YouTube

El América Femenil de Azcárraga, líder del torneo, recibe al Atlético de San Luis en la capital. Las azulcremas buscan mantener su paso dominante, mientras que San Luis quiere dar la sorpresa y seguir consolidándose como un equipo competitivo en este Apertura 2025.

Tigres vs. Rayadas

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 19:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Amazon Prime y Fox Sports

El Clásico Regio es el partido más esperado de la jornada. Tigres llega como sublíder y con la mira puesta en el liderato, mientras que las Rayadas buscan reaccionar para no poner en riesgo su lugar en la zona de clasificación. Como siempre, se espera un estadio lleno y un ambiente de alta intensidad.

Tijuana vs. Santos

Fecha: domingo 7 de septiembre

Horario: 19:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: ND

Tijuana y Santos llegan urgidos de puntos, pues ambos equipos están en la parte baja de la tabla. Este enfrentamiento representa una oportunidad para levantar el ánimo y dar un golpe de confianza rumbo a la recta final del torneo.

Necaxa vs. Puebla

Fecha: lunes 8 de septiembre

Horario: 17:00 horas (CDMX)

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: ViX y YouTube

La jornada cierra con un duelo directo en la zona baja entre Necaxa y Puebla. Ambos clubes necesitan sumar para evitar quedar descolgados en el fondo de la clasificación, por lo que el partido podría ser más disputado de lo que reflejan los números.

Tabla de posiciones Liga MX Femenil Jornada 10

Antes del inicio de la jornada, así se encuentra la clasificación del Apertura 2025:

La paridad en media tabla refleja que cada partido puede modificar de forma considerable las posiciones. Desde el sexto lugar hacia abajo, ningún equipo tiene asegurado su pase a la Liguilla.