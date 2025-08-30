Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO: ¿Dónde ver HOY el partido de la Liga MX en el Apertura 2025, jornada 7?

Uno de los encuentros más esperados de hoy 30 de agosto es el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Akron.

La Liga MX Apertura 2025 entra en una de sus semanas más vibrantes con el duelo entre Chivas vs. Cruz Azul, un partido que captura la atención de millones de aficionados en todo el país. Este encuentro de la Jornada 7 no solo representa tres puntos en disputa, también refleja la lucha de dos instituciones históricas que atraviesan momentos muy distintos en el torneo.

El ‘Rebaño Sagrado’ encara este compromiso con la obligación de recuperar terreno tras un inicio irregular, mientras que ‘La Máquina’ busca prolongar su racha positiva y consolidarse en la parte alta de la clasificación. La combinación de necesidad y confianza convierte este choque en un verdadero clásico moderno del futbol mexicano.

Para quienes se preguntan dónde ver Chivas vs. Cruz Azul en vivo, este encuentro ofrece varias alternativas de transmisión en México para que ningún aficionado se quede sin disfrutar de la emoción.

Chivas vs. Cruz Azul juegan HOY en la Liga MX. (Foto: Especial El Financiero)

Fecha, horario y sede: ¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul hoy?

El esperado enfrentamiento entre Chivas y Cruz Azul está programado para HOY sábado 30 de agosto de 2025 en el Estadio Akron de Guadalajara, una sede que espera lleno total por la importancia del partido.

Para el equipo rojiblanco, este encuentro representa la posibilidad de cambiar la narrativa negativa que lo acompaña en el Apertura 2025, mientras Cruz Azul llega con la motivación de su buen arranque. Estos son los detalles:

Día : sábado 30 de agosto de 2025.

: sábado 30 de agosto de 2025. Horario : 19:07 horas (tiempo del centro de México).

: 19:07 horas (tiempo del centro de México). Sede: Estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.

Transmisión de futbol hoy en TV y streaming: ¿Dónde ver Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO?

Si quieres saber en qué canales ver Chivas vs. Cruz Azul EN VIVO, en México la transmisión oficial es a través de las plataformas para las que es necesario contar con una suscripción activa.

Transmisión en streaming: Amazon Prime Video y ChivasTV.mx

Además, para los aficionados que no cuenten con opción a estas plataformas, pueden seguir las actualizaciones más relevantes del partido a través de El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul al partido?

Las estadísticas recientes reflejan las dificultades que atraviesa el equipo de Gabriel Milito. Chivas apenas suma una victoria en seis partidos, lo que genera dudas sobre el funcionamiento colectivo y la capacidad de reacción en momentos clave.

En contraste, ‘La Máquina’ del Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, se mantiene en el tercer puesto de la tabla con 14 unidades. Con cuatro victorias y dos empates, el conjunto celeste demuestra solidez ofensiva y equilibrio defensivo, lo que lo convierte en uno de los rivales más difíciles del campeonato.

Pronóstico de Chivas vs. Cruz Azul

El pronóstico resulta difícil de definir, ya que ambos equipos llegan con motivaciones distintas. Por un lado, Chivas del ‘Chicharito’ Hérnández necesita con urgencia un triunfo que le devuelva confianza y lo acerque a puestos de liguilla. La presión de jugar en casa podría ser un factor determinante tanto para bien como para mal.

Cruz Azul se presenta con una dinámica positiva que lo convierte en ligero favorito. Sin embargo, los antecedentes muestran que estos partidos suelen ser impredecibles y puede haber sorpresas.

El enfrentamiento entre Chivas vs. Cruz Azul promete ser uno de los más emocionantes de la Jornada 7 del Apertura 2025, y todo está listo para que los aficionados vivan una noche llena de intensidad.