Jornada 7 de la Liga MX: ¿Quién juega HOY y dónde ver EN VIVO el Apertura 2025?

La jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 llega con encuentros clave. Monterrey, líder del Apertura 2025, busca extender su racha en casa del Puebla, mientras la presión se vive en la parte alta con partidos clave como América vs. Pachuca y Cruz Azul vs. Chivas.

Te contamos dónde ver en vivo la Jornada 7 de la Liga MX 2025, la guía completa de horarios, sedes y canales de transmisión para no perderte ningún partido.

Fechas, horarios y canales: ¿Dónde ver la jornada 7 de la Liga MX EN DIRECTO?

La fecha 7 se disputa del viernes 29 al domingo 31 de agosto de 2025, con nueve duelos vibrantes.

Juárez vs. Mazatlán

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Viernes 29 de agosto de 2025 Hora: 7:00 pm (tiempo central de México)

7:00 pm (tiempo central de México) Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Canal: TV Azteca

Atlético de San Luis vs. Toluca

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Viernes 29 de agosto de 2025 Hora: 7:00 pm (CT)

7:00 pm (CT) Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí

Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí Canal: ESPN

Toluca, sexto de la clasificación, se mete en el estadio del San Luis, décimo, con la encomienda de buscar tres puntos para refrendar su buen paso como visitante, condición en la que suma dos triunfos y un revés.

Comandado por el argentino Antonio Mohamed, Toluca perdió el pasado sábado ante Cruz Azul y ahora trata de regresar al camino de la victoria, luego de ganar un punto de seis posibles en sus últimas dos salidas.

Puebla vs. Monterrey

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Viernes 29 de agosto de 2025 Hora: 9:05 pm (CT)

9:05 pm (CT) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Canal: TV Azteca

El líder Monterrey, comandado por Sergio Ramos, Germán Berterame y Lucas Ocampos, visita al último lugar de la tabla. Rayados llega con cinco triunfos consecutivos y 13 goles anotados, pero Puebla confía en el orden defensivo de Hernán Cristante para dar la sorpresa.

El líder Monterrey de Sergio Ramos visita al lastimado Puebla en el Apertura mexicano. EFE/Miguel Sierra (Miguel Sierra/(EPA) EFE)

León vs. Querétaro

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Sábado 30 de agosto de 2025 Hora: 5:00 pm (CT)

5:00 pm (CT) Sede: Estadio León, León, Guanajuato

Estadio León, León, Guanajuato Canal: Streaming

Santos vs. Tigres

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Sábado 30 de agosto de 2025 Hora: 7:00 pm (CT)

7:00 pm (CT) Sede: Estadio Corona, Torreón, Coahuila

Estadio Corona, Torreón, Coahuila Canal: Canal 5, TUDN, ViX

Chivas vs. Cruz Azul

Fecha: Sábado 30 de agosto, 2025

Sábado 30 de agosto, 2025 Hora: 7:07 pm (CT)

7:07 pm (CT) Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco Canal: Amazon Prime Video

Dos realidades opuestas: Chivas busca salir del fondo con apenas 4 puntos, mientras que Cruz Azul se mantiene invicto y en la pelea por el liderato.

América vs. Pachuca

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Sábado 30 de agosto de 2025 Hora: 9:05 pm (CT)

9:05 pm (CT) Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Canal: Canal 5, TUDN, ViX Premium

América recibe a Pachuca, cuarto de la tabla de posiciones, en uno de los duelos más esperados del fin de semana.

Pachuca tiene la ausencia del delantero venezolano Jhonder Cádiz, lesionado en un pie, líder de su ataque, lo cual aumentará el grado de dificultad de enfrentar a un América que suma tres juegos ganados de forma consecutiva, incluido el 1-3 en casa del poderoso Tigres, el pasado 16 de agosto.

Pumas vs. Atlas

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Domingo 31 de agosto de 2025 Hora: 4:00 pm (CT)

4:00 pm (CT) Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Canal: Canal 5, TUDN, ViX

Tijuana vs. Necaxa

Fecha: Domingo 31 de agosto, 2025

Domingo 31 de agosto, 2025 Hora: 9:00 pm (CT)

9:00 pm (CT) Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Estadio Caliente, Tijuana, Baja California Canal: Caliente TV

Tabla y estadísticas del Apertura 2025 de la Liga MX

Así llegan los equipos a la jornada 7:

