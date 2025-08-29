Jornada 7 de la Liga MX: ¿Quién juega HOY y dónde ver EN VIVO el Apertura 2025?

La jornada 7 de la Liga MX Apertura 2025 llega con encuentros clave. Monterrey, líder del Apertura 2025, busca extender su racha en casa del Puebla, mientras la presión se vive en la parte alta con partidos clave como América vs. Pachuca y Cruz Azul vs. Chivas.
Te contamos dónde ver en vivo la Jornada 7 de la Liga MX 2025, la guía completa de horarios, sedes y canales de transmisión para no perderte ningún partido.
Fechas, horarios y canales: ¿Dónde ver la jornada 7 de la Liga MX EN DIRECTO?
La fecha 7 se disputa del viernes 29 al domingo 31 de agosto de 2025, con nueve duelos vibrantes.
Juárez vs. Mazatlán
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Hora: 7:00 pm (tiempo central de México)
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
- Canal: TV Azteca
Atlético de San Luis vs. Toluca
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Hora: 7:00 pm (CT)
- Sede: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí
- Canal: ESPN
Toluca, sexto de la clasificación, se mete en el estadio del San Luis, décimo, con la encomienda de buscar tres puntos para refrendar su buen paso como visitante, condición en la que suma dos triunfos y un revés.
Comandado por el argentino Antonio Mohamed, Toluca perdió el pasado sábado ante Cruz Azul y ahora trata de regresar al camino de la victoria, luego de ganar un punto de seis posibles en sus últimas dos salidas.
Puebla vs. Monterrey
- Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025
- Hora: 9:05 pm (CT)
- Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla, Puebla
- Canal: TV Azteca
El líder Monterrey, comandado por Sergio Ramos, Germán Berterame y Lucas Ocampos, visita al último lugar de la tabla. Rayados llega con cinco triunfos consecutivos y 13 goles anotados, pero Puebla confía en el orden defensivo de Hernán Cristante para dar la sorpresa.
León vs. Querétaro
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Hora: 5:00 pm (CT)
- Sede: Estadio León, León, Guanajuato
- Canal: Streaming
Santos vs. Tigres
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Hora: 7:00 pm (CT)
- Sede: Estadio Corona, Torreón, Coahuila
- Canal: Canal 5, TUDN, ViX
Chivas vs. Cruz Azul
- Fecha: Sábado 30 de agosto, 2025
- Hora: 7:07 pm (CT)
- Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco
- Canal: Amazon Prime Video
Dos realidades opuestas: Chivas busca salir del fondo con apenas 4 puntos, mientras que Cruz Azul se mantiene invicto y en la pelea por el liderato.
América vs. Pachuca
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Hora: 9:05 pm (CT)
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México
- Canal: Canal 5, TUDN, ViX Premium
América recibe a Pachuca, cuarto de la tabla de posiciones, en uno de los duelos más esperados del fin de semana.
Pachuca tiene la ausencia del delantero venezolano Jhonder Cádiz, lesionado en un pie, líder de su ataque, lo cual aumentará el grado de dificultad de enfrentar a un América que suma tres juegos ganados de forma consecutiva, incluido el 1-3 en casa del poderoso Tigres, el pasado 16 de agosto.
Pumas vs. Atlas
- Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025
- Hora: 4:00 pm (CT)
- Sede: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
- Canal: Canal 5, TUDN, ViX
Tijuana vs. Necaxa
- Fecha: Domingo 31 de agosto, 2025
- Hora: 9:00 pm (CT)
- Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California
- Canal: Caliente TV
Tabla y estadísticas del Apertura 2025 de la Liga MX
Así llegan los equipos a la jornada 7: