Horarios de la jornada 6 Liga MX 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO todos los partidos del Apertura 2025?

América y Atlas se reencuentran en la jornada 6 de la Liga MX 2025. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com / @LigaBBVAMX).

La jornada 6 de la Apertura 2025 de la Liga MX llega este fin de semana con duelos decisivos, luego de que todos los equipos mexicanos quedaron fuera de las semifinales de la Leagues Cup.

Pachuca defiende el liderato, pero con Monterrey, América y Cruz Azul al acecho, cada punto es vital. El calendario ofrece enfrentamientos de alto voltaje como el Cruz Azul vs. Toluca y Atlas y América.

El partido más esperado lo protagonizan los Rayados de Monterrey, dirigidos por Domènec Torrent, frente al Necaxa de Fernando Gago, un reencuentro histórico entre dos excompañeros del Real Madrid, Sergio Ramos en la cancha y Gago desde el banquillo.

Ambos fueron compañeros en el Real Madrid entre 2006 y 2011, el tiempo que el de Ciudadela (provincia de Buenos Aires) vistió la camiseta merengue frente a las 16 temporadas del de Camas. En ese tiempo, conquistaron dos títulos de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Torrent tomó el mando del equipo norteño previo al Mundial de Clubes, en el que el Monterrey se clasificó a los octavos de final, en los que cayó de forma apretada ante el Borussia Dortmund alemán; Gago ha sufrido para ponerle orden a una plantilla comandada por el delantero colombiano Díber Cambindo, el central uruguayo Agustín Ontiveros y el centrocampista argentino Agustin Palavecino.

Gago trata de ponerle orden al Necaxa. (EFE)

Partidos y horarios de la Jornada 6 Liga MX 2025: ¿Quién juega HOY y dónde ver EN VIVO?

La jornada 6 del torneo Apertura 2025 se disputa del viernes 22 al domingo 24 de agosto, con nueve partidos distribuidos en tres días.

La sexta jornada arranca este viernes con las visitas del Santos Laguna al Juárez FC, del San Luis al Querétaro y de las Chivas del Guadalajara, que entrena Gabriel Milito, al Tijuana.

El sábado, además del Monterrey-Necaxa, el León del mundialista colombiano James Rodríguez recibe al Pachuca, así como Mazatlán FC-Tigres UANL y Cruz Azul-Toluca. El domingo tenemos Pumas UNAM-Puebla y Atlas-América.

FC Juárez vs. Santos Laguna

Fecha: viernes 22 de agosto

viernes 22 de agosto Horario: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Transmisión: Caliente, Azteca Deportes

Caliente, Azteca Deportes Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

Querétaro vs. Atlético de San Luis

Fecha: viernes 22 de agosto

viernes 22 de agosto Horario: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Transmisión: Caliente

Caliente Sede: Estadio La Corregidora, Querétaro

Tijuana vs. Chivas

Fecha: viernes 22 de agosto

viernes 22 de agosto Horario: 21:00 horas (CDMX)

21:00 horas (CDMX) Transmisión: Caliente

Caliente Sede: Estadio Caliente, Tijuana

León vs. Pachuca

Fecha: sábado 23 de agosto

sábado 23 de agosto Horario: 17:00 horas (CDMX)

17:00 horas (CDMX) Transmisión: Caliente

Caliente Sede: Estadio León, Guanajuato

Monterrey vs. Necaxa

Fecha: sábado 23 de agosto

sábado 23 de agosto Horario: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Transmisión: TUDN, ViX

TUDN, ViX Sede: Estadio BBVA, Monterrey

Liderados por el campeón del mundo con España en 2010, el Monterrey del entrenador catalán Domènec Torrent tiene una marca casi perfecta de cuatro victorias y una derrota en el inicio del campeonato para sumar 12 puntos, los mismos que el líder, el Pachuca, que cuenta con una mejor diferencia de goles. Su única caída fue justo ante el Pachuca en la primera jornada, duelo en el que los Tuzos los golearon 3-0.

Monterrey disputa el liderato a Pachuca. (Foto: EFE).

Mazatlán vs. Tigres UANL

Fecha: sábado 23 de agosto

sábado 23 de agosto Horario: 19:00 horas (CDMX)

19:00 horas (CDMX) Transmisión: Caliente

Caliente Sede: Estadio El Encanto, Mazatlán

Cruz Azul vs. Toluca

Fecha: sábado 23 de agosto

sábado 23 de agosto Horario: 21:05 horas (CDMX)

21:05 horas (CDMX) Transmisión: TUDN, ViX

TUDN, ViX Sede: Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Pumas vs. Puebla

Fecha: domingo 24 de agosto

domingo 24 de agosto Horario: 17:00 horas (CDMX)

17:00 horas (CDMX) Transmisión: TUDN, ViX

TUDN, ViX Sede: Estadio Olímpico Universitario, CDMX

Atlas vs. América

Fecha: domingo 24 de agosto

domingo 24 de agosto Horario: 19:05 horas (CDMX)

19:05 horas (CDMX) Transmisión: TUDN, ViX

TUDN, ViX Sede: Estadio Jalisco, Guadalajara

Posiciones del Apertura 2025: ¿Cómo va la tabla de la Liga MX?

Así llegan los equipos a la jornada 6 de la Liga MX: