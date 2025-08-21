¿Y los mexicanos? Así se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2025

No hay equipos de la Liga MX en semifinales de la Leagues Cup (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Leagues Cup, Shutterstock, MLS).

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 definieron a sus mejores cuatro clubes, los cuales jugarán las semifinales del torneo entre Liga MX y MLS, que tiene como premio tres boletos para jugar la Concachampions y la aspiración para ir al Mundial de Clubes en 2029.

Temprano en la jornada de este miércoles, Inter Miami le ganó a los Tigres con un Luis Suárez inspirado y pese a la ausencia del argentino Lionel Messi, para sellar su boleto a la antesala de la gran final del torneo.

Más tarde, los Diablos de Toluca cayeron ante Orlando City y también se despidieron del torneo mediante el drama de los tiros penales; los del ‘Turco’ Mohamed habían dominado en los 90 minutos pero no capitalizaron su superioridad.

El Puebla cayó ante Seattle Sounders también desde los 11 pasos y, por último Pachuca perdió ante LA Galaxy en California para sellar el fracaso de la liga mexicana en este torneo, que cambió su formato para fortalecer la rivalidad entre ambas ligas pero que no mostró el mejor nivel de los equipos de Liga MX.

Conoce cómo terminó el cuadro final de clasificados, cómo serán los cruces y cuáles son los escenarios que hay en las semifinales de la Leagues Cup 2025, que se jugarán únicamente entre equipos de la MLS.

Calendario: ¿Cómo se jugarán las semifinales de la Leagues Cup 2025?

De acuerdo con el bracket oficial de la Leagues Cup 2025 así es como se jugarán las semifinales del torneo:

Orlando City vs . Inter Miami | Miércoles 27 de agosto de 2025 | 6:30 pm | Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida

. | Miércoles 27 de agosto de 2025 | 6:30 pm | Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida LA Galaxy vs. Seattle Sounders | Miércoles 27 de agosto de 2025 | 8:30 pm | Dignity Health Sports Park de Carson, California

Formato de las semifinales: ¿Cómo se jugarán los partidos de la Leagues Cup 2025?

Este torneo cuenta con varias innovaciones. Una de ellas es terminar con la modalidad de desempate mediante tiempos extra, pues, de acuerdo con el reglamento de la Leagues Cup, en toda la fase eliminatoria el clasificado se definirá directamente en tanda de penales en caso de paridad tras los 90 minutos.

Los ganadores de las semifinales avanzarán a la gran final, mientras que los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar. Ambos partidos se llevarán a cabo el domingo 31 de agosto. Los tres primeros lugares tendrán su boleto asegurado para la Concachampions, lo cual añade un estímulo adicional para los equipos luego de la exitosa primera edición del Mundial de Clubes.

¿Dónde ver en vivo las semifinales de la Leagues Cup 2025?

Todos los encuentros de la competencia pueden seguirse a través de MLS Season Pass en la plataforma Apple TV, que transmite todos los partidos de la Leagues Cup. Sin embargo, todos los juegos de la fase de eliminación se pueden sintonizar también mediante la suscripción Apple TV+.

En el caso de su transmisión en TV abierta desde México, aún está por confirmarse para las semifinales. Sin embargo, la organización de la Leagues Cup dio a conocer que tanto TV Azteca como Televisa tendrán en simucast la gran final del torneo.