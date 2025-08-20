Tigres vs. Inter Miami en cuartos de final de Leagues Cup 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver en VIVO?

Tigres enfrenta al Inter Miami en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. (Foto: Mexsport/Tigres/Inter Miami/freepik)

¡Regresa la Leagues Cup 2025! Los cuartos de final del torneo comienzan con el partido de Tigres vs. Inter Miami por un boleto a la siguiente ronda.

Este 20 de agosto se juegan los cuatro encuentros de la ronda eliminatoria del torneo de futbol donde participan equipos del futbol mexicano y la MLS.

Como representantes de la Liga MX está Toluca, campeón del Clausura 2025, Puebla y Pachuca, quienes fueron al Mundial de clubes 2025.

André-Pierre Gignac regresó a las canchas tras su lesión. (Foto: Mexsport) (MEXSPORT)

Tigres vs. Inter Miami: ¿A qué hora inicia el partido de la Leagues Cup 2025?

Inter Miami, dirigidos por Mascherano, se enfrenta a Tigres, que ya cuenta con el regreso de André-Pierre Gignac, quien estuvo fuera de las canchas por una lesión.

El juego entre los dos equipos está programado para el miércoles 20 de agosto de 2025, el inicio de la transmisión es a las 6:00 p.m. del tiempo del centro de México, pero en la Leagues Cup 2025 los encuentros comenzaron alrededor de 10 minutos después.

¿Dónde ver el partido de Tigres vs. Inter Miami en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Inter Miami, liderados por Messi, juegan contra el club regio en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Para ver el encuentro en vivo desde México se requiere una suscripción con costo en la plataforma de Apple TV, con el Season Pass de la MLS, en esta ocasión el juego de los cuartos de final de Leagues Cup 2025 no se transmite en TV abierta.

También puedes seguir las actualizaciones en las cuentas oficiales de la competición de futbol en redes sociales o las actualizaciones de lo más destacado del partido en El Financiero Deportes.

Lionel Messi sufrió una lesión en su partido contra Necaxa en la fase regular de la Leagues Cup 2025. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegan Tigres e Inter Miami al partido de cuartos de final de Leagues Cup 2025?

Messi abandonó el encuentro contra Necaxa al minuto 10 por una lesión, pero volvió a las canchas el pasado fin de semana y se espera que esté listo para enfrentar a Tigres, aunque no entrenó con sus compañeros.

“Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día, de mañana, pero no está descartado que juegue o que no juegue, tiene que ver mucho con las sensaciones que él presente”, declaró Mascherano en una rueda de prensa, según EFE.

El paso del Inter Miami en el certamen comenzó con su victoria ante Atlas 2 a 1 con gol de último minuto, un empate a 2 tantos en tiempo regular (y victoria en penales) ante Necaxa y finalmente se llevó los 3 puntos contra Pumas gracias a un marcador 3 a 1. Esto los colocó en el tercer lugar de la tabla de la MLS con un total de 8 puntos.

En el caso de Tigres UANL vencieron en su primer encuentro a Houston Dynamo con una goleada 4 a 1, después derrotaron a San Diego FC 2 goles a 1, pero cayeron en su último juego contra LAFC, resultados que lo colocaron en tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX.

¿Cuáles son los partidos de cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Además del juego de Tigres vs. Inter Miami, hay otros tres juegos pertenecientes a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 y son los siguientes: