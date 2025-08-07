¿Cómo quedan cuartos de final de la Leagues Cup? Estos son los equipos calificados AL MOMENTO

Figuras como Lionel Messi o Ángel Correa se calificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup (Fotoarte: El FInanciero / Créditos: Shutterstock, Mexsport, Leagues Cup).

La Leagues Cup 2025 llega a su fase más intensa. Con los cuartos de final casi definidos, cuatro equipos de la Liga MX y cuatro de la MLS se enfrentarán en cruces de alto voltaje.

El torneo, que este año presenta un formato renovado y lleno de duelos interliga desde la fase de grupos y al menos hasta la primera parte de la eliminación directa.

Esto ha logrado captar la atención de los aficionados a ambos lados de la frontera, acrecentando la rivalidad de Liga MX vs. MLS. Aquí te contamos qué equipos avanzan al momento, cuáles son los calificados confirmados y otros detalles.

¿Cómo van los cruces de cuartos de final en la Leagues Cup 2025 AL MOMENTO?

Los cuartos de final enfrentarán a los mejores ocho equipos del torneo, con un balance de cuatro representantes de la MLS y cuatro de la Liga MX, los cuales se definieron con base en tablas individuales por cada competencia.

Con los cruces de los mejores calificados contra los peores (Liga MX 1 vs. MLS 4, Liga MX 2 vs. MLS 3, Liga MX 3 vs. MLS 2 y Liga MX 4 vs. MLS 1), los duelos AL MOMENTO son:

Toluca vs. Portland Timbers Pachuca vs. Orlando City Inter Miami vs. Tigres UANL Seattle Sounders vs. Puebla

¿Quiénes están confirmados y quiénes pueden quedar fuera de la Leagues Cup 2025?

Aún con los partidos pendientes de este jueves en el cierre de la jornada 3 de la Leagues Cup 2025, estos son los equipos confirmados, y también los que pueden salir.

Liga MX

Equipos confirmados en los cuartos de final (todos pueden ser desplazados por el FC Juárez en caso de ganarle al New York Red Bull):

Toluca (8 puntos): Campeón vigente del fútbol mexicano, ha mantenido su nivel con autoridad. Ganó en penales al Columbus Crew en fase de grupos y llega como uno de los favoritos.

Pachuca (7 puntos): Mostró orden táctico y efectividad de la mano de su nuevo entrenador, Jaime Lozano. Sus triunfos ante San Diego FC y Dynamo fueron clave para avanzar.

Tigres UANL (6 puntos): Aunque con altibajos, su jerarquía pesa. Ganó a Houston Dynamo y San Diego aunque perdió contra LAFC.

Puebla, de momento, está en cuartos de final. Sin embargo, está a expensas del resultado de FC Juárez; necesita que los fronterizos pierdan o empaten y caigan en penales; de lo contrario, estarán fuera:

Puebla (6 puntos)La gran sorpresa del torneo. Avanzó como segundo de grupo y dejó fuera a rivales como León y Austin FC. Llega sin presión y con hambre.

MLS

Estos equipos no sólo aseguraron su lugar en los cuartos de final, sino que son inamovibles del primer y segundo puesto:

Seattle Sounders (9 puntos)Actuación perfecta: 3 victorias, 11 goles a favor, solo 2 en contra. Su triunfo ante Tijuana (2-1) fue la confirmación de su dominio.

Inter Miami (8 puntos)Con Luis Suárez como figura (gol y asistencias ante Pumas), avanzó sin necesidad de Lionel Messi. El equipo ha mostrado equilibrio ofensivo.

Sin embargo, estos equipos dependen de que Galaxy, Cincinnati New York Red Bull (que choca ante Juárez) pierdan o no hagan los goles necesarios para revasarlos en diferencia de gol:

Orlando City (7 puntos) Goleó 5-1 a Necaxa con un triplete de Luis Muriel y doblete de Martín Ojeda . Llega embalado y con confianza.

Goleó 5-1 a Necaxa con un triplete de y doblete de . Llega embalado y con confianza. Portland Timbers (7 puntos)Eliminó al América en penales tras empatar 1-1. Mostró solidez defensiva y capacidad para competir contra equipos grandes.

Fechas de los Cuartos de Final de Leagues Cup 2025

Los partidos se disputarán el:

Martes 19 de agosto de 2025

Miércoles 20 de agosto de 2025

Dos encuentros por jornada, todos en territorio estadounidense. El calendario de la Liga MX indica que se llevarán a cabo entre las jornadas 5 y 6 del Apertura 2025.