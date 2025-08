El accidente que dejó ciega a Ma Jin, entrenadora de Osmar Olvera: ‘Me sangraban los ojos’

Ma Jin, la entrenadora china de exitosos clavadistas mexicanos como Osmar Olvera, sufrió un accidente cuando era joven, lo cual no sólo la dejó ciega temporalmente sino que también la orilló a dejar su carrera como atleta.

En 2003, la entrenadora china llegó a México y se convirtió en la principal responsable detrás de éxitos de deportistas como Rommel Pacheco, Paola Espinosa, Iván ‘Pollo’ García, entre otros.

Recientemente, surgió una polémica sobre la relación que tuvieron Rommel Pacheco y Paola Espinosa, pues Iván García, actual pareja de la exsaltadora mexicana, aseguró que Ma Jin la obligaba a mantener este vínculo para que el actual titular de la Conade no se deprimiera.

Uno de los actuales pupilos de la china, Osmar Olvera, pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que le suba el salario a Ma Jin. El campeón del mundo en la prueba de trampolín de 3 metros en Singapur 2025 garantiza que de ese modo puede repetir su hazaña en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Si en algún momento puedo hablar con la presidenta, le voy a pedir que le suba el sueldo a Ma Jin; ella tiene muchas ofertas, pero yo quiero que se quede”, expresó Olvera.

Ma Jin es una entrenadora china de clavadistas como Osmar Olvera y Rommel Pacheco, ha provocado interés en otros equipos en el mundo. (Fotos: Cuartoscuro / Mexsport)

De acuerdo con el clavadista, le han llegado ofertas “tentadoras” pero no le han “llegado al precio”. Dijo que ella está a gusto y le tiene mucho cariño a México, pero aún así, teme que se vaya.

De cara en el agua: Así fue el accidente de Ma Jin por el que se retiró

De niña, Ma Jin fue reclutada por una entrenadora de clavados, quien la vio con la fisionomía y la fuerza perfecta para ser una gran saltadora. A los 12 años, comenzó a competir; sin embargo, no era algo que le emocionara; "me daban un sueldo. Ganaba un poquito menos que mi mamá y eso que ella ganaba bien“, dijo a Proceso.

Sin embargo, en 1985, a los 17 años, se retiró sin alcanzar los Juegos Olímpicos. "En una competencia, al tirarme de 10 metros me golpee la cara en el agua y me lastimé los ojos, me sangraban. Quedé ciega algunos días. Me asusté y me retiré“, reveló.

Ma Jin es la entrenadora de Osmar Olvera, quien, en los pasados Juegos Olímpicos, se convirtió el multimedallista. (Fotoarte: El Financiero) (EFE / Mexsport / Cuartoscuro)

Fue así como le abrieron las puertas en la Universidad del Deporte de Beijing sin la necesidad de presentar examen de admisión. A los 20 años, se graduó con honores. Una propuesta de su gobierno la trajo a México, en donde se convirtió en una de las entrenadoras más respetadas y, de acuerdo con el medallista olímpico Osmar Olvera, objeto de deseo de equipos de varios países en el mundo.

Pero ¿Por qué la entrenadora Ma Jin escogió México? “Amigos me dijeron que México es un país muy grande. Y que además de español, también muchos hablan inglés. Entonces, también quería hablar diferentes idiomas y que había visto en películas. Por muchas cosas que son diferentes que en China, yo quería conocer México”, dijo en una entrevista para ADN Opinión. Y aunque ella sólo pensaba quedarse uno o dos años en México, ya hacen más de dos décadas en las que continúa como entrenadora en el país.