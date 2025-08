¿Cómo terminaron Paola Espinosa y Rommel Pacheco? Un tercero se ’clavó’ en la relación

Rommel Pacheco y Paola Espinosa tuvieron una relación de casi 13 años; sin embargo, Iván ‘Pollo’ García aseguró que la clavadista fue obligada a seguir con él. Pero el actual titular de la Conade lo ha recordado como una historia de adolescencia.

La entrenadora de origen chino, Ma Jin, llegó a México para organizar al equipo mexicano de clavados en un proceso del que los tres formaron parte y cosecharon éxitos deportivos para el país.

Sin embargo, la cercanía y la convivencia llevaron la relación de Pacheco y Espinosa a algo más allá; re contamos cómo fue la historia entre ambos y el término con García involucrado.

¿Cómo fue la relación de Rommel Pacheco y Paola Espinosa?

De acuerdo con el exclavadista Rommel Pacheco en una entrevista para El Minuto que Cambió mi Destino con Gustavo Adolfo Infante, su relación con Paola fue “una historia bonita, de niños y de adolescentes”. En 1999, se conocieron y comenzaron a entrenar juntos y poco a poco comenzó su enamoramiento.

“Íbamos a la escuela juntos, entrenábamos juntos, comíamos juntos y, en esa convivencia, te haces amigo y vas creciendo. Hasta el 2003, que ya este teníamos 17 años, antes de ir a Panamericanos, nos hacemos novios”, relató.

Pacheco, explicó: “duramos 13 años”, un periodo de tiempo en el que algunas cosas evolucionaron, hasta el compromiso. “Van cambiando muchas circunstancias. Primero, te agarras de la mano y es de manita sudada y, después, vas creciendo y vas compartiendo muchas cosas y se convirtió en una relación de de de muchos años”.

Paola Espinosa y Rommel Pacheco previo a los Juegos Olimpicos en China. FOTO: IVAN MENDEZ /CUARTOSCURO.COM Paola Espinosa y Rommel Pacheco previo a los Juegos Olimpicos de 2008. FOTO: IVAN MENDEZ /CUARTOSCURO.COM

Rommel consideró que, incluso, su relación con la exclavadista Paola Espinosa fue “un matrimonio” pese a que no se formalizó y ante la ruptura “también hubo un un divorcio sin haber un papel firmado”. Previo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, le propuso matrimonio y ella aceptó.

“Le entregué anillo de de compromiso (...), lo aceptó y estaba bien contenta y estaba bien feliz. Fue antes de que se fuera a a Londres y se fue feliz”, relató. “Al final, no se dieron las las cosas y yo me quedé con lo bonito de una relación (...), cada quien se queda con su historia”, agregó.

Asimismo, aseguró que, pasados algunos meses de haber terminado, se enteró que Espinosa estaba embarazada gracias a un periodista, ante lo que le mandó un mensaje de felicitación.

“Me agarró por sorpresa porque estaba en un curso en Monterrey (...) me estaban marque y marque, y pensé que sería una urgencia. Ahí me avisan. Después de eso, le mandé un mensajito de una bendición y felicidades”, compartió.

En cuanto a quién terminó la relación explica que fueron “los dos” en un proceso complicado porque se tenían que ver durante los entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, explica que complicó las cosas la intervención de un tercero: Iván García.

“Si se involucra una persona en este rompimiento, pues es es mucho peor”, expresó. “Y qué bueno. Me da gusto que se hayan casado“.

Sin embargo, su relación con García no era la mejor ni más cercana. Según dijo, el ‘Pollo’ le habla para reclamar “alguna cosa”. Y asegura que “mucho del problema por el cual no me llevaron a Panamericanos (2019) fueron chismes (...). Se toma una decisión por algo que no tiene que ver con mi trabajo”, sentenció.