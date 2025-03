Rommel Pacheco, el exclavadista al que le prohibieron usar la bandera de México y cantó el Himno a capela

Rommel Pacheco no pudo escuchar el Himno Nacional en la Copa Mundial de Clavados 2016 ni usar la bandera mexicana. (Foto: Especial El Financiero)

Diría La Arrolladora Banda el Limón: ‘Y sin embargo se repite la historia’… próximamente será el Mundial de Clavados 2025 y Guadalajara es la primera parada. Sin embargo, los clavadistas mexicanos tienen prohibido usar la bandera en su uniforme o cantar el Himno Nacional en caso de ganar.

¿Por qué los clavadistas mexicanos no pueden competir por México? Esto es gracias a que, desde noviembre, la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue expulsada de World Aquatics, perdiendo su reconocimiento a nivel internacional. Por lo tanto, tienen que concursar en nombre de WA.

Lo anterior causó indignación no solo para los deportistas mexicanos, también en Rommel Pacheco, titular de la Conade que sabe de primera mano lo que significan este tipo de medidas para los deportistas.

“Si bien recuerdan yo gano la Copa del Mundo de Clavados (…) y no me dejaron ni cantar el Himno Nacional ni portar la bandera en el uniforme y eso no lo voy a permitir otra vez”, declaró en una entrevista para ‘Burro’ Van Rankin y Memo Schutz en MVS Deportes, donde aseguró que trabaja para resolver esa situación.

Rommel Pacheco no va a permitir que los clavadistas mexicanos no puedan usar la bandera ni el Himno Nacional en competencias. (Especial El Financiero / Mexsport / Cuartoscuro)

Copa Mundial de Clavados 2016: La vez que Rommel Pacheco ganó el oro y no cantó el Himno Nacional

Antes de ser titular de Conade, Rommel Pacheco era clavadista; uno de los más destacados de los últimos años, entrenado por Ma Jin, que trabaja con Osmar Olvera, al que aparentemente y ‘sin querer’, Pacheco le pasó la batuta.

Del 19 al 24 de febrero de 2016, Pacheco Marrufo participó en la Copa Mundial de Clavados, que en aquella ocasión tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil y sirvió como preámbulo a los Juegos Olímpicos que se realizaron en ese mismo país.

La encargada de esta competencia era la Federación Internacional de Natación (FINA, que ahora es World Aquatics), y en ella participaron países como China, Alemania y Estados Unidos.

Durante la prueba de trampolín de 3 metros, el representante mexicano era Rommel Pacheco, esposo de Lylo Fa que tuvo un desempeño sobresaliente y ganó el primer lugar en la competencia con 504.40 puntos, superando por casi 50 unidades al segundo lugar, el jamaiquino Yona Knight-Wisdom que hizo 459.25.

Rommel Pacheco ganó el oro en la plataforma de trampolín de 3 metros en el Mundial de Clavados 2016. (Foto: Instagram @rommel_pacheco)

Pese a que obtuvo la primera posición, en el Centro Acuático María Lenk se escuchó un himno de la entonces FINA en vez del Himno Nacional que Rommel Pacheco tuvo que cantar a capela en esa ocasión, mientras llevaba una playera de ‘Popeye’, popular caricatura sobre las aventuras de un marino. La bandera mexicana también estuvo ausente.

“Fue un poquito extraño no ver la bandera ondeando. Lo escuché (el himno) porque lo canté con mucho respeto, pero fue un poco extraño que no estuviera el lábaro patrio. Sin embargo, son situaciones ajenas; a mí me corresponde entrenar, trabajar y competir de la mejor manera”, dijo a medios de comunicación en ese entonces, cuando regresó de Brasil.

¿Por qué no dejaron a Rommel Pacheco usar la bandera de México ni cantar el Himno Nacional?

Tal como va a pasar este 2025, el motivo por el que Rommel Pacheco compitió con una sanción fueron conflictos entre la FMN y la FINA, aunque en ese momento la federación todavía presidida por Kiril Todorov sí tenía validez internacional.

El tema fue una multa que recibió la FMN por la cancelación para organizar el Mundial de Natación 2017. En respuesta, la federación internacional multó a la mexicana con cinco millones de dólares, cantidad que se negaron a pagar.

En respuesta, la que ahora es World Aquatics sancionó a los atletas mexicanos prohibiéndoles la utilización de los símbolos patrios tanto en el uniforme de competencia como en los festejos, en caso de ganar una presea.

La otra competencia donde Rommel Pacheco no cantó el Himno ni usó la bandera mexicana

Durante la Copa Mundial de Clavados 2016, Rommel también ganó un bronce en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros junto al entonces clavadista Jahir Ocampo, donde hicieron 409.38 puntos.

“Fue totalmente nuevo no ver nuestra bandera. Había gente en el público que tenía la de México y por eso salimos Rommel y yo con la playera de ‘I love Río’, para tener más apoyo, pero toda la gente nos identificaba como mexicanos”, mencionó Ocampo durante una entrevista en 2016.