La historia de Ma Jin, la entrenadora china para quien Osmar pide aumento: Tuvo accidente que la dejó ciega

México hizo historia recientemente gracias a la medalla de oro de Osmar Olvera en el Mundial de Clavados 2025, un logro que no hizo solo, sino de la mano de Ma Jin, entrenadora para la que pide un aumento gracias a todo lo que logra por el deporte en nuestro país.

“Algo que le pediría (a Claudia Sheinbaum) sin duda es que Ma Jin se quede aquí, porque tiene muchas ofertas de otros países, entonces, o sea subirle su sueldo para que se pueda quedar con nosotros y más apoyo”, afirmó el clavadista en una conferencia de prensa improvisada cuando llegaron de Singapur.

Detrás del éxito de Ma Jin, la entrenadora china que no solo forma a Olvera, sino a otros clavadistas como Juan Celaya, y en sus inicios a Paola Espinosa y Rommel Pacheco, hay una historia de sacrificios y sufrimiento que inició con ella como clavadista.

La trayectoria de Ma Jin como clavadista

Los chinos son conocidos por la disciplina con la que entrenan, sobre todo en el deporte de clavados. Y aunque Ma Jin prefería ballet, el destino la llevó a ser pupila de Ren Shao Fen, a quien no quiso defraudar y por eso se quedó.

Desde que tenía 7 años aproximadamente, Ma Jin practicó el deporte de clavados con Shao Fen, quien tenía una forma muy ‘ruda’ de entrenar al grado de agredir físicamente a sus atletas con pellizcos y ‘zapes’.

Ma Jin se convirtió en clavadista cuando era niña, pero pronto dejó el deporte. (Mariano Rios/Mexsport / Mariano Rios)

Pese a la rudeza de su maestra y que era un deporte el cual no le apasionaba, practicó duro hasta que las competencias llegaron. Eso, aunado a su ímpetu de demostrar que es la mejor, la hicieron ganar varias medallas.

¿Cómo fue el accidente por el que Ma Jin quedó ciega por unos días y se retiró?

A nivel profesional, Ma Jin competía desde los 12 años y gracias a su talento ganó varias medallas, además de un sueldo que la motivaba más a seguir.

Sin embargo, cuando tenía 17 años sufrió un accidente durante una competencia de clavados que la dejó ciega por unos días y truncó su trayectoria como clavadista, pues la atleta china ya no quiso competir a raíz de ese incidente, que a su decir, resultó muy aparatoso.

“En una competencia, al tirarme de 10 metros me golpeé la cara en el agua y me lastimé los ojos, me sangraban. Quedé ciega algunos días. Me asusté y me retiré”, reveló en una entrevista con Proceso.

Tras recuperar la vista y retirarse como clavadista, decidió ver el deporte desde otra perspectiva e iniciar estudios a nivel profesional para trabajar desde abajo de las plataformas y trampolines.

Ma Jin se inició como entrenadora a los 20 años. (OMAR MARTINEZ/Mexsport / OMAR MARTINEZ)

De clavadista a entrenadora: Ma Jin y sus inicios como formadora de clavadistas

Ma Jin entró a la Universidad del Deporte de Beijing, de la que se graduó con honores a los 20 años, y a partir de entonces decidió retomar el deporte de clavados pero con otro enfoque: el de entrenadora.

En esta etapa se reencontró con Ren Shao Fen y trabajó ‘codo a codo’ con ella para encontrar a nuevas promesas del deporte en el que los chinos se especializan desde la infancia.

Lo único malo en esta etapa es que enseñó de la misma forma en que aprendió: con rudeza, poco tacto, regaños y castigos, pues al igual que su maestra, Ma Jin quería perfección en los niños que entrenaba.

“Los presionaba. No los dejaba jugar. Hasta cuando estaban viendo la tele o descansando los hacía que estiraran las puntas, que se pararan de manos, que estiraran los brazos, que ensayaran colocar las manos para cubrirse la cabeza y entrar bien al agua”, dijo en la misma entrevista.

Sin embargo, llegó un momento clave en su carrera, que la llevó a cambiar no solo sus métodos de enseñanza, sino toda su vida, pues gracias a un programa de cooperación en el que participaba el gobierno chino, llegó a México; específicamente a NL, que da beca a Osmar Olvera, según Samuel García.

Ma Jin llegó a México en 2003 para entrenar a clavadistas como Paola Espinosa. (OMAR MARTINEZ/MEXSPORT)

Clavadistas mexicanos a los que entrenó Ma Jin

La entrenadora china llegó en 2003 a México, donde los métodos de enseñanza y entrenamiento eran totalmente diferentes a lo que conocía, pero eso no la detuvo.

“Soy muy sincera. No tengo tiempo para preguntar cómo estás, o cómo te sientes. Te digo qué te falta hacer. Los muchachos me preguntaban que por qué no podía decirles ‘Estuviste muy bien’, ‘Excelente’, o ‘Mejoraste’. Pero yo soy más directa. Si no ganas una calificación de 10 en un clavado, no te puedo decir ‘Muy bien’”, compartió en una entrevista con la BBC.

Desde hace 22 años, Ma Jin es entrenadora de clavadistas mexicanos, y algunos de sus pupilos que destacan en la historia contemporánea del deporte en nuestro país, son: