León vs. Columbus Crew: ¿Dónde ver EN VIVO todos los partidos de la Leagues Cup HOY 5 de agosto en México?

Los equipos de la Liga MX y la MLS se enfrentan este martes en la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025. Varios clubes se juegan la vida en el torneo rumbo a cuartos de final.

Entre los duelos destacados tenemos Pachuca vs. Houston Dynamo y Toluca vs. New York City FC; también juegan Tigres (líder de la tabla de posiciones), León, Puebla y Mazatlán.

En la Liga MX, detrás de Tigres (6 puntos) hay cuatro equipos con 5: Juárez, Mazatlán, Toluca y unos Pumas que en este momento se quedarían fuera de las eliminatorias. Con 4 puntos aparecen el Necaxa y Pachuca; y con 3 figuran el Puebla, los Xolos de Tijuana y el América.

Partidos de la Leagues Cup 2025 HOY martes 5 de agosto: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO?

Todos los partidos de la Leagues Cup se transmiten en Apple TV – MLS Season Pass y hoy hay dos por TV Azteca: CF Montréal vs. Puebla y Tigres vs. LAFC.

Columbus Crew vs. León

Sede: Lower.com Field, Columbus, Ohio

Lower.com Field, Columbus, Ohio Fecha: Martes 5 de agosto

Martes 5 de agosto Hora: 5:30 pm (hora del centro de México)

5:30 pm (hora del centro de México) Transmisión en México: Apple TV – MLS Season Pass

León tiene solo 1 punto; en tanto, el Columbus es uno de los seis equipos con 4 (Minnesota United, LA Galaxy, Orlando City, Cincinnati y New York Red Bulls) en la MLS.

Toluca vs. New York City FC

Sede: Yankee Stadium, Bronx, Nueva York

Yankee Stadium, Bronx, Nueva York Fecha: Martes 5 de agosto

Martes 5 de agosto Hora: 5:30 pm (hora del centro de México)

5:30 pm (hora del centro de México) Transmisión en México: Apple TV – MLS Season Pass

Toluca enfrenta a New York City FC, que tiene 3, una victoria aseguraría el pase para los Diablos Rojos. Los dos tienen posibilidades de alcanzar las eliminatorias.

Montreal vs. Puebla

Sede: Stade Saputo, Montreal, Quebec

Stade Saputo, Montreal, Quebec Fecha: Martes 5 de agosto

Martes 5 de agosto Hora: 6:00 pm (hora del centro de México)

6:00 pm (hora del centro de México) Transmisión en México: Apple TV – MLS Season Pass y Azteca 7

Puebla necesita ganar frente al Montreal y esperar otros resultados para soñar con los cuartos.

Houston Dynamo vs. Pachuca

Sede: Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Shell Energy Stadium, Houston, Texas Fecha: Martes 5 de agosto

Martes 5 de agosto Hora: 6:30 pm (hora del centro de México)

6:30 pm (hora del centro de México) Transmisión en México: Apple TV – MLS Season Pass

Pachuca también está obligado a ganar ante Houston y depender de otros partidos.

Mazatlán FC vs. San Diego FC

Sede: Snapdragon Stadium, San Diego, California

Snapdragon Stadium, San Diego, California Fecha: Martes 5 de agosto

Martes 5 de agosto Hora: 8:00 pm (hora del centro de México)

8:00 pm (hora del centro de México) Transmisión en México: Apple TV – MLS Season Pass

Mazatlán tiene cinco puntos y los de San Diego ya están fuera.

Tigres UANL vs. LAFC

Sede: BMO Stadium, Los Ángeles, California

BMO Stadium, Los Ángeles, California Fecha: Martes 5 de agosto

Martes 5 de agosto Hora: 8:30 pm (hora del centro de México)

8:30 pm (hora del centro de México) Transmisión en México: Apple TV – MLS Season Pass y Azteca 7

Tigres UANL busca el liderato absoluto del grupo ante LAFC, que con 3 unidades debe ganar y esperar combinación de resultados para avanzar.

¿Cómo funciona el formato de la Leagues Cup?

La Leagues Cup 2025 enfrenta a 18 clubes de la Liga MX contra 18 de la MLS. Todos juegan tres partidos en la fase de grupos y no hay empates: si un partido termina igualado en los 90 minutos, se otorga un punto a cada equipo y se disputa una tanda de penales para otorgar un punto adicional al ganador.

Los cuatro mejores equipos de cada liga avanzan directamente a los cuartos de final:

MLS 1 vs. Liga MX 4

MLS 2 vs. Liga MX 3

MLS 3 vs. Liga MX 2

MLS 4 vs. Liga MX 1

El torneo ofrece un premio económico de 2 millones de dólares al campeón y boletos a la Concacaf Champions Cup, antesala del Mundial de Clubes FIFA 2029.