Pachuca vs Houston Dynamo en Leagues Cup 2025: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de HOY?

El Pachuca no tiene otra opción que ganarle a Dynamo si aspira a calificar a los cuartos de final. ¿Podrán cumplir con su misión? (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Leagues Cup, Shutterstock, Club de Fútbol Pachuca, Houston Dynamo).

El choque entre los ‘Tuzos’ del Pachuca y Houston Dynamo promete emociones fuertes. Con el pase a cuartos de final de la Leagues Cup 2025 en juego, los hidalguenses buscarán asegurar su lugar entre los cuatro mejores de la Liga MX, que dieron una gran exhibición ante la MLS el pasado domingo.

Mientras tanto, el conjunto texano intenta cerrar con dignidad un torneo complicado. Aquí te contamos dónde ver el partido, su horario, las transmisiones disponibles y las posibilidades de ambos clubes para este partido.

Alexéi Domínguez se ha convertido en un hombre clave para el Pachuca de Lozano (Foto: Mexsport). (Carlos Heredia/Carlos Heredia)

Fecha, hora y sede: ¿Cuándo y dónde se juega el Pachuca vs Houston Dynamo?

El partido se disputa el martes 5 de agosto de 2025, a las 6:30 pm (tiempo del centro de México), en el Shell Energy Stadium, casa del Houston Dynamo, en Texas.

Este será el último duelo de la fase uno para ambos equipos, con implicaciones directas en la tabla general de la Liga MX dentro del torneo binacional.

Transmisión para el partido: ¿Dónde ver en vivo el Pachuca vs Houston Dynamo?

El partido será transmitido en vivo mediante el MLS Season Pass en Apple TV y también con la suscripción de Apple TV+ para México. En esta ocasión, el partido no está disponible mediante señales de televisión abierta como TUDN o TV Azteca. Estas son las opciones oficiales:

Streaming: MLS Season Pass en Apple TV y Apple TV+.

En México, se transmitirán 16 partidos por televisoras fueras de Apple: 12 en la fase uno y 4 en la fase de eliminación, con cinco partidos en exclusiva por Televisa y diez por TV Azteca. La final se transmitirá por ambas de manera simultánea. Además, 37 partidos estarán disponibles en Apple TV+, incluyendo toda la segunda etapa del torneo.

¿Qué se juegan Pachuca y Houston Dynamo?

Los ‘Tuzos’ suman cuatro puntos tras una victoria en el Pachuca vs. San Diego y un empate con LAFC (con derrota en penales). Para sellar su clasificación, necesita ganar y mejorar su diferencia de goles, clave en los criterios de desempate.

Sin Jhonder Cádiz, expulsado en el partido anterior, el técnico de los Tuzos, Jaime Lozano, deberá ajustar su ataque para no depender de otros resultados.

Pachuca tendrá que proponer el juego desde el inicio, considerando que una victoria amplia puede darle el pase sin depender de terceros. El equipo ha mostrado solidez defensiva, pero necesita mayor precisión en el último tercio del campo.

Houston Dynamo, por su parte, ya sin opciones matemáticas tras dos derrotas consecutivas, intentará despedirse con una victoria ante su afición y evitar cerrar el torneo sin puntos. Con un equipo sin presión deportiva, puede jugar con mayor soltura y representar un desafío peligroso si los ‘Tuzos’ no se mantienen concentrados.

Jimmy Lozano ha entregado buenos resultados tras el Mundial de Clubes 2025 pero necesita ganar a Dynamo (Foto: Mexsport). (Carlos Heredia/Carlos Heredia)

¿Qué significa este partido para la Leagues Cup 2025, que cuenta con nuevo formato?

La Leagues Cup, con su nuevo formato, solo clasifica a cuatro equipos de cada liga a cuartos de final. El margen de error es mínimo. Para la Liga MX, hay varios clubes empatados con cuatro o cinco puntos, lo que hace de este cierre de fase una lucha abierta y vibrante.

Con equipos como Tigres, Pumas, Toluca y Juárez peleando mucho más fuerte por el mismo objetivo, cada gol y cada punto cuentan.

Por esto, Pachuca vs Houston Dynamo no es un simple cierre de grupo: es una batalla por la permanencia en el torneo. ¿Podrán los Tuzos avanzar a cuartos? No sólo dependen de la obligación de ganar, sino que también de que se den resultados en contra de equipos de Liga MX que se posicionan por encima de ellos.