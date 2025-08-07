‘Quería ganarle a los chinos’: Así se conocieron Osmar Olvera y la entrenadora Ma Jin

Osmar Olvera se llevó el oro en el Mundial de Clavados 2025, cumpliendo la promesa que le hizo a Ma Jin hace siete años. (Foto: Cuartoscuro)

Pasaron siete años para que Osmar Olvera, el deportista mexicano, pudiera cumplir la promesa que le hizo a su entrenadora Ma Jin al conocerla: ganarle a los chinos en la disciplina de clavados.

El mexicano obtuvo este éxito durante su participación en el Mundial de Clavados 2025 que se realizó en Singapur, en donde se llevó el oro ganándole al campeón olímpico chino Yuan Cao y a Zongyuan Wang.

Una meta que Osmar Olvera se propuso alcanzar desde los 14 años, para lo cual buscó a la mejor entrenadora de México: Ma Jin quien para ese entonces había contribuido al éxito de clavadistas como Rommel Pacheco y Paola Espinosa.

¿Cómo fue el primer encuentro entre Osmar Olvera y Ma Jin?

Previo a que el clavadista mexicano ganara el oro, Ma Jin ofreció una entrevista para la revista Sports Illustrated México, en donde recordó la primera ocasión en la que conversó con Osmar Olvera, quien en ese momento era un adolescente.

“Tenía 14 años. Era chiquito cuando llegó al equipo, pero tenía su meta grande, quería ganar, quería una gran carrera en el deporte y me dijo que solo quería oro”, explicó sobre la ocasión que se conocieron en 2018.

“Osmar se acercó y me dijo que ve en nosotros resultados, que ha visto mi foto y la de mis clavadistas triunfando”, Ma Jin indicó que fue este el motivo por el cual Olvera decidió buscarla.

Ma Jin es una entrenadora china de clavadistas como Osmar Olvera y Rommel Pacheco. (Fotos: Cuartoscuro / Mexsport)

“Por eso quería venir conmigo para ganar la medalla y ganarle a los chinos. Así era su meta”, afirmó. Al escuchar sus planes, la entrenadora fue directa y le dijo que si trabajaban juntos, él debía saber que ella es una persona sumamente exigente.

“Le dije: ‘Yo soy muy especial, yo siempre quiero impresionar y soy muy exigente’”, comentó. Estas palabras no intimidaron a Osmar Olvera, debido a que el clavadista se mostró entusiasmado.

“Eso me gusta. Los dos somos muy exigentes, por eso nos vamos a llevar bien”, respondió el joven. Esta interacción fue el punto de partida, ya que Olvera y Ma Jin han trabajado juntos desde entonces.

¿Cómo ha sido la relación de Osmar Olvera y la entrenadora Ma Jin?

Bajo el entrenamiento de Ma Jin, el clavadista mexicano ha tenido éxitos como dos medallas de plata en el Mundial de Fukuoka 2023 y una medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Ma Jin, quien llegó a México en 2003 como parte de un programa de cooperación deportiva, ha dicho estar muy feliz de trabajar con Osmar: “hemos dado grandes resultados para México. Yo amo este país”, comentó en entrevista para la BBC.

Parte del buen entendimiento entre ambos es que Osmar y Ma Jin están en el ‘mismo canal’: “Para nosotros los chinos, ganar una plata es perder y Osmar también piensa lo mismo. Por eso nosotros trabajamos para clavados de 10”, afirmó para Sports Illustrated México.

Aunque no todo ha sido sencillo para esta dupla, debido a que entre el 2023 y el 2024, Osmar y Ma Jin tuvieron que trabajar por separado y prepararse mediante videollamadas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, platicó con los medios de comunicación que lo esperara a su llegada a la capital del país. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM) (Daniel Augusto)

Lo que ocurrió debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le retiró la beca en ese momento y Ma Jin no pudo viajar con él a las competencias deportivas.

A pesar de ello, finalmente la entrenadora pudo acompañarlo a las olimpiadas: “Osmar me quiere mucho y quiere que lo acompañe hasta más grande (...) Queremos medalla”, afirmó Ma Jin en 2024 para la BBC.

En los Juegos Olímpicos de París, Osmar Olvera logró ganar dos medallas: una de plata y una de bronce; pero su meta de ‘ganarles a los chinos’ se cumplió un año después, al obtener el oro en el Mundial de Clavados 2025 en Singapur.

“Ma Jin es como una segunda madre para mí y le estoy muy, muy agradecido. Es la mejor entrenadora del mundo. Sabíamos que podía ganar a los chinos, y lo hemos conseguido”, comentó para el portal Olympics tras su triunfo.

¿Ma Jin seguirá entrenando a Osmar Olvera?

Luego del Mundial de Clavados, Osmar Olvera pidió un aumento para Ma Jin a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que la entrenadora pudiera quedarse más tiempo con él.

“Tiene muchas ofertas de otros países, entonces, o sea subirle su sueldo para que se pueda quedar con nosotros”, comentó durante su llegada a México en un encuentro con los medios de comunicación.

Ante esta petición y luego de la reunión que Osmar Olvera tuvo con Claudia Sheinbaum, la Conade publicó un video en el que confirmó que Ma Jin se quedará a entrenar a los clavadistas mexicanos.

“Ayer estuvimos con la presidenta y con Rommel Pacheco, estoy feliz y más tranquila, me voy a quedar con Osmar Olvera y el equipo, estoy muy contenta”, comentó en el clip.