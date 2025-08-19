Cuartos de final de la Leagues Cup 2025: Fechas, horarios confirmados y dónde ver EN VIVO en México

(Shutterstock, Leagues Cup, Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Club Deportivo Toluca, Club de Futbol Pachuca, Club Puebla)

El Toluca se enfrenta a Orlando City, mientras que el Seattle Sounders jugará contra Puebla. LA Galaxy tendrá como rival a Pachuca y el Inter Miami chocará con Tigres UANL.

¡Están aquí los cuartos de final de la Leagues Cup 2025! Los ocho mejores equipos de la Liga MX y la MLS se enfrentan por su sobrevivencia en el torneo binacional: todos los semifinalistas se definen en la misma jornada,

De la Liga MX tenemos a Toluca (campeón del Clausura 2025), Tigres UANL, Pachuca (líder del Apertura 2025) y Puebla; por la MLS van Inter Miami (con Lionel Messi de regreso tras su lesión), Seattle Sounders, LA Galaxy y Orlando City.

Columbus Crew e Inter Miami ganaron las dos últimas ediciones del torneo, por lo que los clubes mexicanos buscan recuperar el trofeo.

El argentino Lionel Messi tuvo una aparatosa caída en el comienzo del partido de la Leagues Cup de Inter Miami contra Necaxa que le obligó a abandonar la cancha del estadio en Fort Lauderdale (Florida) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Fechas y horarios: ¿Cuándo y a hora se juegan los cuartos de Final de la Leagues Cup 2025?

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 se disputan el miércoles 20 de agosto de 2025, con sede en Estados Unidos: Inter, Seattle y Galaxy son anfitriones en sus estadios; mientras que el duelo entre el Toluca (local) y el Orlando City se juega en Los Ángeles.

A continuación, el calendario completo de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 con horarios en tiempo del centro de México, sedes y transmisiones confirmadas.

Inter Miami vs. Tigres UANL

Hora: 18:00 (tiempo central de México)

Estadio: Chase Stadium, Florida

Transmisión: Streaming en Apple TV (MLS Season Pass)

Toluca vs. Orlando City

Este es el duelo más atractivo de cuartos de final. Messi, lesionado el 2 de agosto precisamente en la Leagues Cup, volvió a jugar este fin de semana y se espera que sea titular el miércoles.

La Leagues Cup tiene un significado especial para el argentino y para el Inter Miami, pues fue el primer trofeo que ganaron al poco de su fichaje en 2023. Tras su eliminación en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf y en octavos de final del Mundial de Clubes, parte de la temporada del Inter Miami pasa por esta competición.

El partido también tiene el atractivo de ver cara a cara a Messi con su compañero en la albiceleste Ángel Correa. También el duelo entre el propio Correa y Rodrigo de Paul, hasta hace semanas compañeros en el Atlético de Madrid.

Los cuartos de final de la Leagues Cup se diputan el 20 de agosto de 2025. (EFE/ Ángel Colmenares). (Ángel Colmenares/EFE)

Toluca vs. Orlando City

Hora: 19:00 (CDMX)

Estadio: Dignity Health Sports Park, California

Transmisión: Canal 5, TUDN, Apple TV, Izzi Go, Sky+

Las esperanzas de México están en parte depositadas en el Toluca, el vigente campeón de su Torneo Clausura.

El Toluca quedó primero en el grupo mexicano de la primera fase y confía en su poder ofensivo, liderado por el portugués Paulinho, para imponerse en la eliminatoria.

Delante, sin embargo, se encontrará con un Orlando City en pleno crecimiento, consolidado en la parte alta de la MLS, con el argentino Martín Ojeda como principal arma goleadora y con el colombiano Luis Muriel capitaneando el equipo.

Seattle Sounders vs. Puebla

Hora: 21:00 (CDMX)

Estadio: Lumen Field, Seattle

Transmisión: Azteca 7, Apple TV, Izzi Go, Sky+

El Seattle fue el único equipo de los 36 que participaron en la Leagues Cup que logró un pleno de victorias en la fase de grupos, incluido un insólito 7-0 al Cruz Azul, actual campeón de la Concacaf.

Es el partido más desbalanceado sobre el papel, pues el Puebla no pasa por su mejor momento: clasificó a los cuartos de final en el último cupo disponible para los equipos mexicanos y es penúltimo en la Liga MX con tres puntos de 15.

LA Galaxy vs. Pachuca

Hora: 21:45 (CDMX)

Estadio: Dignity Health Sports Park, California

Transmisión: Apple TV (MLS Season Pass)

El líder de la Liga MX frente al colista de la MLS. El LA Galaxy, vigente campeón de la MLS, está protagonizando una campaña para el olvido. Es último en el campeonato doméstico, con solo tres victorias en 26 partidos, por lo que ganar la Leagues Cup sería su forma de salvar la temporada.

El Pachuca ha logrado levantarse tras la mala imagen dejada en el Mundial de Clubes y es el actual líder de la Liga MX, además el peso de su escudo en competencias internacionales lo pone entre los favoritos.

¿Dónde ver en México los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 en TV abierta?

En México, dos partidos son transmitidos en televisión abierta:

Toluca vs Orlando City (Canal 5, TUDN)

(Canal 5, TUDN) Seattle Sounders vs Puebla (Azteca 7)

El resto de los encuentros estarán disponibles únicamente vía Apple TV con MLS Season Pass.

¿Cuándo es la final de la Leagues Cup 2025?

Los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2025 tienen un calendario ajustado: